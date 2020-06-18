台灣繼續限制陸生、陸配子女返台　國台辦批背離人道立場

早前報道，台灣教育部昨天 （17日）表示，優先開放11個低風險國家及地區的應屆畢業生分批返台就學，其中包括越南、香港、澳門等，但學生數量眾多的中國大陸，則未在這一輪開放之列。 此外，一批滯陸孩童父母昨日到台灣中央流行疫情指揮中心、行政院前陳情，呼籲台灣政府應儘速開放滯陸孩童返台。 國台辦對事件表示，台灣「民進黨當局」刻意採取歧視性措施，背離人道立場。

2020年6月17日，由在台陸配、台籍配偶組成的「台灣滯陸孩童父母自救會」，前往台疫情指揮中心、行政院前陳情。（許陳品／多維新聞）

國台辦發言人朱鳳蓮表示，關於在台灣就讀的陸生返校和兩岸婚姻家庭子女返台問題，陸方多次強調，他們的權益應當得到尊重和維護。

她指出，從疫情發生到現在，「民進黨當局」一直針對從大陸返台的部分台胞、在台就讀陸生和兩岸婚姻家庭子女刻意採取歧視性措施，嚴重損害了他們的正當權益。這種背離人道立場的政治操弄，已經受到島內公正輿論和社會各界人士的抨擊。

朱鳳蓮呼籲「民進黨當局」應正視陸生和兩岸婚姻家庭的合理需求，尊重他們希望返台就學、實現家庭團聚的正當要求，盡快取消歧視性措施。

根據台灣教育部早前資料顯示，2019學年港澳學生約7000多人未能返台就學，而陸生則有8000多人，僅100多人留在台灣。