新冠肺炎｜港澳等11地應屆畢業生優先分批返台復課　不包括陸生

台灣新冠肺炎疫情趨穩，境外生返台政策備受關注。教育部今天 （17日）表示，優先開放11個低風險國家及地區的應屆畢業生分批返台就學，包含越南、香港、澳門等，但學生數量眾多的中國大陸，則未在這波開放之列。

早前台灣「境外生權益小組」前往台教育部前陳情，期望能開放讓至今尚未返台的境外生能分成5批次，有序返回台灣。（資料圖片）

11個低風險國家及地區包括越南、香港、澳門、泰國、帛琉、澳洲、新西蘭、汶萊、斐濟、蒙古、不丹。教育部又指，境外生返台的優先次序是以應屆畢業生優先，其次是其餘學生，再次是2020學年新生。

教育部指，返台有兩個標準作業程序，第一是大學要提送入境名單和檢疫場所規劃，經教育部確認，程序上還要進行班機調查、簽證核發等；第二是抵台後要做機場邊境管制、設立單一報到櫃台及安排檢疫場所等。

根據教育部早前資料顯示，2019學年港澳學生約7000多人未能返台就學，而陸生則有8000多人，僅100多人留在台灣，陸生和港澳生合計約1.5萬人未能返台就學。由陸生組成的陸生返台推動組15日寫信給衛生福利部長陳時中，提出兩點防疫舉措，又呼籲讓境外生返台的政策不要帶入政治親疏。

由陸生組成的陸生返台推動組寫信給衛生福利部長陳時中，呼籲讓境外生返台的政策不要帶入政治親疏。（台灣中央疫情指揮中心）

短期商務人士可縮短居家檢疫

目前台灣限制外地人士赴台，僅有持居留證、外交公務證明、商務履約證明，或其他經特別許可者可以入境，入境後也必須居家檢疫14天。中央流行疫情指揮中心17日宣布，本月22日起，短期商務人士入境若符合4項基本條件，可申請縮短居家檢疫時間，入境5至7天後自費進行核酸檢測，確認為陰性則改為自主健康管理至入境後21天。

4項條件包括：指揮中心宣布可入境之人士、申請赴台停留天數小於3個月、短期入境從事商務活動（如驗貨、售後服務、技術指導與培訓、簽約等）商務人士、出發地為指揮中心公告的低感染風險或中低感染風險國家或地區且登機前14天無其他地區旅遊史。

（綜合報道）