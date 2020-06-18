新冠肺炎｜中疾控專家：北京疫情已經控制住　仍會有零星病例出現

對於近期反彈的北京新型冠狀病毒肺炎疫情，中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友，在周四（18日）的北京防控工作新聞發布會上宣布北京的疫情已經受控。 吳尊友表示，由於北京的響應及時，第一時間發現疫情、鎖定源頭、採取措施，切斷繼續傳播，將疫情控制在最小的範圍。吳尊友更直言，如果北京沒有及時採取措施、及時發現，「那北京又會出現像年初武漢一樣，甚至更為嚴重的疫情。」

吳尊友指，北京的響應及時，第一時間發現疫情、鎖定源頭、採取措施，切斷繼續傳播，將疫情控制在最小的範圍。（中新社）

對於北京疫情受控的說法，吳尊友解釋雖然未來數天仍會有新增病例，但都是對既往感染病例的一個檢測發現過程，並非新受病毒感染，即使有新感染也只是零星病例，「我說控制不是說明天後天就變成零了，這個曲線還會延續一段時間，病例數會愈來愈少。」

吳尊友又提到，經調查並將確診病例分門別類後，尤其將新發地市場的工作人員按照職業分類，「賣水產，賣蔬菜，賣雜貨等，發現賣水產這一類感染的人數相比較要多，其次是牛羊肉，再次是其它。」此外，將病例的診斷報告時間，以及發病時間按照不同的職業進行調查，同樣發現銷售水產的工作人員發病時間比其他人早。

經調查發現，新發地市場的確診病例，以銷售水產類的工作人員相對較多。（路透社）

吳尊友續指，事實上北京疾控和國家疾控聯合調查組對市場內很多地方進行環境採樣，發現污染嚴重的地方就是在水產類及牛羊肉大廳，「在去年年底，當時不明原因肺炎在武漢華南海鮮市場出現，當時也懷疑野生動物，北京的結果聯繫到武漢的結果，對解開這個謎提供了新的方向。」經初步分析，由於海鮮涉及到水、冰凍產品，溫度較低，適合病毒存活，並且濕度較大，相關部門將會繼續就此類地方會成為傳播中心作進一步分析。

（綜合報道）