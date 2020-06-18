新冠肺炎｜北京嚴限進出城、恢復屋苑關卡　市公安局：不意味封城

北京的新型冠狀病毒肺炎疫情反彈，全市應急響應其後在周二（16日）從三級上調至二級。及至周四（18日），北京召開新聞發布會，當局宣布，為嚴防疫情風險向京外擴散，進一步嚴格出京管理的措施，同時亦對入境進京人員繼續實行14天集中觀察，以及將恢復所有屋苑的關卡設置，居民要憑出入證進出。 不過，北京公安局副局長潘緒宏在會上強調，嚴格出京管理並不意味着北京要「封城」。

北京恢復所有屋苑關卡設置，實行24小時值守。（中新社）

綜合內地傳媒報道，新措施及要求有嚴禁涉疫風險人員出京，主要是三大類人員，第一類是確診病例、疑似病例、密切接觸者、無症狀感染者和有發熱症狀人員；第二類是自5月30日以來進出新發地市場和與市場工作人員有過密切接觸的人員；第三類中高風險街鄉鎮人員。但全市其他人員原則上亦要堅持「非必要不出京」，確需離京的人須持7天內病毒檢測陰性證明。

民航、鐵路部門會第一類及第二類人員實行購票限制，同時北京亦全面啟動治安檢查站、公路關卡，對出京車輛人員進行查控，查驗病毒檢測陰性證明，並且加強進出京客運業務管控，暫停的士（含巡游車、網約車）、順風車出京運營業務，暫停省際長途客運班線和包車出京客運業務。

民航、鐵路部門將對指定類別人員實施購票限制，嚴禁涉疫風險人員出京。（中新社）

另一方面，北京將會加強對社區（村）的封閉式管理，恢復所有屋苑關卡設置，實行24小時值守，出入口嚴格執行測溫、查證、驗碼、登記等防控措施，居民依托電子門禁、人臉識別、電子通行證或憑出入證進入；低風險街道（鄉鎮）所轄小區，快遞、外賣、家政、裝修、搬家、房屋中介等生活服務業人員以及其他外來人員，持北京健康寶「未見異常」並登記後方可進入；中高風險街道（鄉鎮）所轄小區，外來人員及車輛禁止進入；低風險街道（鄉鎮）所轄小區，速遞、外賣、家政、裝修、搬家、房屋中介等生活服務業人員以及其他外來人員，持北京健康寶「未見異常」並登記後方可進入；中高風險街道（鄉鎮）所轄小區，外來人員及車輛禁止進入。

高風險街道重點區域封閉管理

中高風險街道（鄉鎮）重點區域亦要實行封閉管理，中風險街道（鄉鎮）內屋苑同一單元內兩戶以上出現病例、高風險街道（鄉鎮）發生疫情的屋苑區，及高風險區域周邊經評估後確有必要的屋苑，全部都進行封閉管理，所有人員需居家觀察，只進不出。

此外北京同時嚴格高風險人員管控，密切接觸者一律實行14天集中觀察並進行兩次病毒檢測；治癒出院患者繼續實行14天集中觀察；自5月30日（含）以來前往過新發地市場的人員全部進行病毒檢測並居家觀察14天；境外及外省區市的確診病例、疑似病例、發熱症狀患者、密切接觸者等高風險人員，一律不得進京。

入境進京人員繼續全部實行14天集中觀察。（中新社）

其他措施還包括有關閉高風險街道（鄉鎮）所轄屋苑內的單位（學校托幼機構、寫字樓等）、賓館、餐館等場所；對入境進京人員繼續全部實行14天集中觀察，入境進京外交人員繼續實行閉環管理和14天集中或居家觀察措施，國際航班機組人員繼續執行封閉式管理等分類防控措施；賓館酒店不接受14天內從外省區市中高風險地區進（返）京人員入住，低風險地區進（返）京人員可持北京健康寶「未見異常」入住賓館酒店等。

（綜合報道）