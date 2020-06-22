台海形勢波詭雲譎　中美戰機同日現身台灣上空

台灣空軍今日（22日）下午發布新聞稿指出，中午偵獲解放軍轟-6、殲-10型戰機短暫進入台灣西南空域，這是解放軍軍機兩週內第8次接近或進入台灣防空識別區，也是2020年以來解放軍軍機第15次進入台防空識別區。

據台灣《中時電子報》報道稱，22日上午，美國海軍一架編號AE1D8A的EP-3E電偵機從巴士海峽一路往北飛後，進入台灣西南空域，隨後又左轉往南海方向飛去，離開台灣海峽。之後大陸軍機中午時分進入台灣西南空域。

針對兩岸關係，大陸官方立場強硬，並表示不排除動武可能。圖為2020年6月3日，解放軍陸軍兩大集團軍在台海演練登陸作戰。（央視視頻截圖）

21日，台軍也曾證實，解放軍殲-10戰機一度進入台灣西南空域。有台灣網民表示，台灣島自古就是中國領土，台灣島空域就是中國空域，大陸戰機巡航台灣島空域就是巡航中國空域，是天經地義之事，應該每天至少來一次，習慣成自然。

對於解放軍軍機出現在台海一事，東部戰區新聞發言人張春暉空軍大校曾發表談話表示，台灣及其附屬島嶼是中國領土神聖不可分割的一部分，中國軍隊戰備巡航完全正當合法，是針對當前台海安全角勢和維護國家主權需要採取的必要行動。戰區部隊有決心、有能力挫敗一切「台獨」分裂活動，堅決捍衛國家主權安全和領土完整，堅決維護台海地區和平穩定。

﻿台灣空軍今日（22日）下午發布新聞稿指出，中午偵獲解放軍殲-10戰機（左）及轟-6轟炸機（右）短暫進入台灣西南空域。（資料圖片）

針對美軍艦機頻繁現身台海，中國國防部曾用「三個嚴重」回應。中國國防部發言人任國強曾表示，近一段時間以來美方在台灣問題上消極動作不斷，嚴重干涉中國內政，嚴重破壞台海和平穩定，嚴重毒化中美兩國兩軍關係，「向台獨勢力釋放錯誤信號，是極其危險的」，中國絕不允許外國勢力打「台灣牌」，絕不容忍任何形式的「台獨」分裂圖謀和行徑。他說，解放軍進行戰備巡航等軍事行動旨在維護國家主權和領土完整，維護台海地區和平穩定，維護兩岸同胞的共同利益。