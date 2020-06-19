兩周內第6次　解放軍殲-10戰機進入台灣西南空域

台灣空軍司令部今天（19日）表示，當日中午偵獲解放軍殲10型戰機進入台灣西南空域，經空中偵巡戰機應對，解放軍軍機飛離台灣防空識別區，這是兩周內解放軍軍機第6度進入台灣防空識別區。

解放軍殲-10C戰機。（資料圖片）

據台媒報道，解放軍軍機近期頻繁進入台灣西南方防空識別區，台灣空軍下午發布新聞稿表示，偵獲解放軍殲10型戰機進入台灣西南空域，經廣播告警，並以空中偵巡戰機應對，解放軍軍機飛離台灣防空識別區，目前狀況均正常。

根據台灣國防部對外發布的公開紀錄，這次解放軍軍機進入台灣防空識別區，是6月9日以來的第六次。前五次分別為，6月9日的蘇-30戰機、6月12日的運-8運輸機、6月16日的殲-10戰機、6月17日的運-8運輸機和殲-10戰機、6月18日的殲-10和殲-11戰機。

對於解放軍軍機出現在台海一事，解放軍東部戰區新聞發言人張春暉空軍大校曾就海空兵力戰備巡航發表談話表示，台灣及其附屬島嶼是中國領土神聖不可分割的一部分，中國軍隊戰備巡航完全正當合法，是針對當前台海安全角勢和維護國家主權需要採取的必要行動。戰區部隊有決心、有能力挫敗一切「台獨」分裂活動，堅決捍衛國家主權安全和領土完整，堅決維護台海地區和平穩定。

（綜合報道）