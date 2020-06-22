重慶綦江遇80年來最大洪水　超防洪水位5米　政府緊急疏散4萬居民

位於長江上游的重慶今日（22日）遭遇洪水侵襲。受暴雨影響，綦江流域重慶段遭遇80年來最大規模洪水，最高水位一度超過保證水位（堤防設計的最高防洪水位）5米以上，當地政府轉移逾四萬居民。

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綜合內地傳媒報道，受暴雨和上游來水影響，重慶綦江五岔站最高水位達205.56米，較保證水位200.51米高5.05米。

受洪水影響，重慶多處沿江公路被淹，鐵軌衝斷，江水持續灌進。重慶綦江濱江路一樓商舖全被水淹沒，多處內澇嚴重，車輛被淹，部分地方還發生山泥傾瀉。政府已緊急疏散4萬人。

重慶綦江五岔水文站，工作人員正在測量水文數據。（重慶日報）

重慶水文監測總站建站80年以來首次紅色預警

重慶市防汛抗旱指揮部下午3時決定，將防汛應急響應由四級提升為三級。而重慶市水文監測總站早前發布綦江洪水紅色預警，是1940年建站以來的首次紅色預警，預計江津區綦江五岔站最高水位將超過保證水位5.7至6.3米左右，漲幅約10至11米。

中央氣象台今天繼續發布暴雨黃色預警，預計未來4天，貴州、重慶至長江中下游一帶降雨持續，暴雨範圍擴大，貴州，湖南，湖北，江西，安徽、廣西等地發生山洪地質災害以及中小河流洪水的氣象風險高，需提高警惕。

長江防汛抗旱總指揮部早前預計，今年主汛期，長江流域降水中下游多、上游少，旱澇並重；梅雨期，長江中下游或發生暴雨洪水，出現較重汛情。