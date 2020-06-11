【南方暴雨】水利部指要做好防大洪水準備　湖南山洪暴發至少6死

內地南方地區近期遭遇入汛以來最嚴重強降雨，其中在湖南省，湘西州保靖縣的最高降雨量達208.2毫米。暴雨導致多處山洪暴發，出現泥石流、山泥傾瀉等地質災害。保靖縣應急管理局通報，至今已造成6人死亡、1人失蹤、3人受傷，並有6幢房屋損毀。

救援人員救出一名被困者。（影片截圖）

在碗米坡鎮拔茅村，當地在周三（10日）凌晨2時30分左右發生山泥傾瀉，一幢房屋垮塌，4人被困。至早上9時許，救援人員找到被困者，全部證實死亡。凌晨3時左右，因強降雨致溪河水位急漲，遷陵鎮王家村一幢房屋被沖毀，一人遇難。另有一名在河邊搭棚養鴨的村民失蹤，目前救援人員已在全力搜救。

在凌晨3時40分左右，在復興鎮馬洛村亦發生山泥傾瀉，有兩幢房屋垮塌，救護車人員在上午7時許救出5名被困者，其中一人送院途中死亡。

暴雨致多幢房屋被摧毀。（影片截圖）

值得一提是，水利部相關負責人在周四（11日）早上的新聞發布會上指出，當前中國已有148條河流發生超過警戒水位以上洪水，珠江流域西江和北江則出現今年第1號洪水，局部地區有洪澇災害。負責人指，今年汛期的重點防範三大風險，即超標洪水、水庫失事、山洪災害，水利部將指導各地水利部門，在6月底前完善防御預案、預警發布機制等。水旱災害防御司司長田以堂更表明，今年的防汛形勢嚴峻，是次強降雨應該不是最後一次，「我們要做好防大汛准備，防大洪水的准備。」

（綜合報道）