【中美媒體戰】環時被列外國使團　胡錫進批美失去自由與包容

中美媒體戰升温，美國再宣布列管4家具中國官方背景媒體為「外國使團」，《環球時報》也在列，總編輯胡錫進因此發文批評美國失去自由與包容，還稱連《環球時報》這種「市場化媒體」都被波及，相當「荒唐」。

美國國務院於6月22日宣布將中國中央電視台、中國新聞社、《人民日報》和《環球時報》的駐美機構作為「外國使團」列管。在此之前，已有新華社、中國環球電視網、中國國際廣播電台、《中國日報》與《人民日報》發行商美國海天發展等5家中國媒體機構遭到列管。

美國國務院稱，這些機構是聽命於中國共產黨的政府宣傳機構。至於被指定為「外國使團」的機構，必須像駐美國的外國使館和領事館一樣，遵守行政規定。

中美媒體戰升温，美國國務院宣布已有9家中國媒體的駐美機構作為「外國使團」列管。（資料圖片）

據悉，第二波列管名單在6月初傳出，《環球時報》總編輯胡錫進當時發布微博說，「原來我們這麼重要啊，之前我們自己還不知道。看來美國的情報機構裏面盡是一群飯桶呵，或者有不少像老胡這樣能忽悠的」，他還要求享有外交豁免權，否則就是嚴重的歧視。

確定被宣布為列管「外國使團」後，23日，胡錫進分別在推特（Twitter）和微博上發文直言「荒唐」，胡錫進表示，「這是一個非常荒唐的決定。中美關係緊張，以至於《環球時報》這樣的市場化媒體都受到波及，這很讓人遺憾。美國在失去自信和包容，那個國家亂套了」。

《環球時報》當日特別轉載了胡錫進的推文與微博，發出報道。

梳理發現，中美媒體戰從2月18日開始，當時美國國務院大動作將5家中國官媒列為「外國使團」，隔日，北京吊銷《華爾街日報》旗下3名駐北京記者的採訪證件。

3月2日，為了反制中國，美國國務院對遭列「外國使團」的5家中國媒體實施人員限額，大砍這些媒體的中國籍員工總額4成。

3月18日，中國反擊，宣布驅逐《華爾街日報》、《紐約時報》及《華盛頓郵報》年底前記者證到期的美籍記者，且今後不得在中港澳從事新聞工作。同時要求上述3家媒體及《時代週刊》、美國之音旗下駐華分社，向中方申報境內人員、財務、經營及擁有不動產等訊息數據。