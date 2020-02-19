美國突把中國5官媒列入「外國使團」　將有什麼影響？

美國國務院2月18日認定五家駐美中國官方媒體為「外國使團」（foreign missions），美國官員表示，此舉將使中國官媒的在美業務受到更嚴格的監督，但認為不限制他們的新聞工作。

美國政府18日宣布，將開始像對待外國使館一樣對待五家在美國運營的主要中國國有媒體實體，要求它們向國務院登記在美國的僱員和財產。

中國國家主席習近平曾稱CGTN要 「講好中國故事」、「傳播好中國聲音」（Reuters）

受影響的機構是新華社、中國環球電視網（China Global Television Network）、中國國際廣播電台（China Radio International）、英文報章《中國日報》（China Daily Distribution Corp），以及發行《人民日報》海外版的美國海天發展公司。

有什麼影響？

按照最新規定，這五家實體的美國公司必須披露他們的人員名單、僱傭和解僱決定，並向國務院登記他們在美國租賃或擁有的房產。另外，在租賃或購買新的美國房產之前，他們還須事先獲得批准。

在中美貿易戰期間，2019年5月30日，CGTN女主播劉欣應約與美國FOX商業頻道女主播里根（Trish Regan）就中美貿易等相關話題公開辯論（Twitter@CGTN截圖）

路透社引述兩名美國國務院高級官員的話稱，做出這一決定是因為中國一直在加強國家對媒體的控制。有一名官員表示，北京對媒體的控制愈來愈嚴，形容它們實際上是中共的宣傳工具。

美國參議院外交關係委員會主席里施（Jim Risch）18日在一份聲明中表示：「我讚賞將五家中國媒體機構指定為外交使團的決定。在美國，我們相信新聞自由，我們知道這類組織不是自由的—它們受到中國共產黨的直接控制。」

德國之聲19日稱，這是美國官員在指稱這些媒體為北京「宣傳新聞機構」後的實際行動。這些規定與美國對外國使館的規定相同，但不代表這幾間新聞媒體有任何外交地位。

報道引述匿名美國國務院官員說：「這個名稱不會限制中國媒體在美國的新聞工作。」新措施不帶有任何新聞報道方面的限制，不會干涉這五家媒體的報道範圍，他們的記者仍然可以參加國務院新聞簡報會等美國政府機構的活動。

霍士新聞（Fox News）報道，這並非美國首次把媒體列為「外國使團」，2010年，越南通訊社（Vietnam News Agency）「獲得」此待遇，1987年，蘇聯媒體組織也遭列為「外國使團」。