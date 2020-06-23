新冠肺炎｜中國駐俄使館再發警告：有人偽造檢測報告回國將被追責

中國駐俄大使館周一（22日）在微信公眾號發布通知，指仍有個別自俄羅斯回國人士偽造核酸檢測報告，故意隱瞞病情，目前造假人員正接受有關方面調查，並將承擔相應法律責任。 此前，駐俄使館已多次發聲明表示，有個別中國公民偽造病毒檢測報告並持偽造文件登機回國，故意隱瞞病情，造成不良影響和後果。

這份最新通報重申，根據中國民航主管部門有關要求，自俄羅斯乘機回國旅客在乘機前須出示新冠肺炎病毒核酸檢測呈陰性報告單。近期經多方查驗，仍有個別乘客偽造核酸檢測報告，故意隱瞞病情，造成不良影響和後果，對同航班其他乘客和機組人員的健康安全造成很大危害，對國內防疫工作帶來影響。

自俄羅斯返國的民眾需要在搭乘航班前進行病毒核酸檢測。（資料圖片）

使館指出，再次提醒旅俄中國公民嚴格遵守兩國各項防疫規定，切勿存在僥倖心理，刻意隱瞞病情，以身試法，偽造檢測報告。請近期回國人員務必在乘機前120小時內到中國駐俄各使領館公布的核酸檢測機構進行鼻咽拭子核酸檢測（非血清抗體檢測），並按規定及時提交航空公司查驗。

部分人使用血清抗體檢測 使館：不合規

駐俄大使館5月底曾發布消息指，中國民航主管部門自5月起已要求所有乘搭中國國際航空公司，從莫斯科飛往北京的乘客，須赴俄羅斯相關檢測機構進行病毒檢測並持書面檢測報告辦理登機手續，結果卻有個別中國公民偽造病毒檢測報告並持偽造文件登機，故意隱瞞病情，造成不良影響和後果。

本月初，使館再發消息指，再發現有部分乘客為縮短報告出具時間，以血清抗體檢測報告取代病毒檢測報告，與中國民航部門要求不符，將不被允許登機。使館提醒所有回國人員務必提供真實有效的病毒檢測報告，不得塗改偽造，切勿以身試法。