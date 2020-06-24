邊學文卸任天津市監察委員會副主任　曾查辦周永康陳良宇等大案

6月23日，天津官方發佈消息：邊學文被免去天津市監察委員會副主任職務。 值得關注的是，邊學文曾查辦過上海市委原書記陳良宇等大要案。2015年「大老虎」周永康獲刑，當時的畫面顯示，邊學文是周永康案的第一公訴人。

周永康案曾轟動一時。圖為2015年6月11日，天津市第一中級人民法院對周永康受賄、濫用職權、故意泄露國家秘密案進行一審宣判。（中國央視視頻截圖）

近年來，有不少「老虎」都是在天津受審。2014年，《檢察日報》曾報道，邊學文是天津市檢察系統的一個「傳奇」：他曾連續三年蟬聯天津市十佳公訴人第一名，是全國優秀公訴人；此外，他還曾先後參與承辦中共中央政治局原委員、上海市委原書記陳良宇涉嫌受賄、濫用職權、玩忽職守案，湖北省原省長張國光受賄案，全國人大財經委副主任委員朱志剛受賄案等一系列在全國產生重大影響的大案要案。

上述報道中還提到，在參加陳良宇、張國光、朱志剛等三起正部級領導官員職務犯罪案件的公訴和偵查工作中，邊學文是專案組的主力。

公開資料顯示，邊學文，男，漢族，1972年12月出生，今年48歲，天津市人，1995年7月加入中國共產黨，1996年8月參加工作，法律碩士。

邊學文長期在政法系統工作。1996年8月，中國政法大學畢業的法學科班生邊學文返鄉，被分配到天津市人民檢察院第二分院公訴處工作；2008年1月，邊學文被破格從副科級助理檢察員提拔為公訴處副處長，他也是當時全天津檢察機關裏最年輕的副處級官員。

2014年7月，邊學文任天津市檢察院二分院副檢察長，2015年1月任天津市檢察院一分院副檢察長。2015年8月，邊學文履新天津市人民檢察院副檢察長。

2017年5月，邊學文任天津市紀委副書記，2018年1月，他履新天津市監察委副主任。