【北京疫情】北京旅行社只開放「北京人遊北京」業務　跨省遊暫停

北京的新型冠狀病毒肺炎疫情近期反彈。北京市文化和旅遊局一級巡視員周衛民周二（23日）表示，北京市旅行社只開放北京人遊北京業務，不接受北京中高風險地區人員參團旅遊，跨省遊亦同時暫停。

周衛民表示，嚴格疫情防控措施，按照二級響應，更新酒店、公園景區、鄉村旅遊經營戶開放防控指引，堵住旅遊業各種可能的漏洞和風險。建議市民謹慎出行，不紮堆、不聚集，外出要做好自身防護科學戴口罩，勤洗手、保持社交距離。

北京的新型冠狀病毒肺炎疫情近期反彈。6月21日，北京市大興區九龍社區工作人員對居民樓公共區域實施全面消殺。（中新社）

他指出，嚴格管控文旅開放範圍，嚴格按30%限流，開放旅遊景區室外部分，暫時關閉旅遊景區室內部分，旅行社跨省遊和「機+酒」業務暫不開放，對本市旅行社只開放北京人遊北京業務，不接受本市中高風險地區人員參團旅遊，演出場所、娛樂場所、上網服務場所等文化場所暫不開放，市區兩級圖書館、博物館、美術館等市內公共場所要分時預約限流30%，暫停擬在端午節舉辦的線下大型文化旅遊活動，相關活動主要在線上舉辦，嚴防人員聚集。

周衛民續指，嚴格限量預約錯峰，督促各公園景區鄉村民宿、鄉村旅遊民俗戶嚴格限量管理，強化分時預約，實現錯峰遊覽服務，市民和遊客遊覽本市公園景區或入住鄉村民宿需提前預約，未預約勿前往。