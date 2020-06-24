【中印衝突】國防部：衝突責任完全在印方　希望共同維護邊境和平

中國與印度早前在有領土爭議的加勒萬河谷發爆發嚴重衝突，雙方據報都有人員傷亡。 中國國防部在周三（24日）的例行記者會上就強調，中印邊境衝突責任完全在印方，希望印方與中方相向而行，嚴格遵守雙方達成的協定協議，繼續通過各層級對話與談判妥善解決有關問題，共同為緩和邊境地區局勢、維護邊境地區和平穩定作出積極努力。

國防部發言人吳謙在會上詳細講述衝突的前因。吳謙重申，中方對加勒萬河谷地區擁有主權，多年來中國邊防部隊亦一直在該處巡邏執勤。惟自今年4月以來，印度邊防部隊單方面在該地區抵邊修建設施，中方多次就此提出交涉和抗議。至5月6日凌晨，印度邊防部隊越線進入中國領土構工設障，阻攔中方邊防部隊正常巡邏，試圖單方面改變邊境管控現狀。中方邊防部隊不得不采取必要措施，加強現場應對和邊境地區管控。

印度方面據報有20人死亡，76人受傷，解放軍更被指在衝突中使用自製的「狼牙棒」。

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吳謙續指，在中方的大力推動下，中印雙方經過多渠道溝通。中印邊防部隊其後亦在6月6日舉行首次軍長級會晤，雙方同意采取切實措施，緩和邊境地區局勢，印方並承諾不越過加勒萬河口巡邏和修建設施，雙方又通過現地指揮官會晤商定分批撤軍事宜。吳謙稱，就在6月15日晚上，印度一線邊防部隊公然違背雙方達成的共識，出爾反爾，再次越過實控線向中方蓄意挑釁，「中方官兵在現地交涉時，突然受到印方暴力攻擊」，結果就這引發雙方官兵激烈肢體衝突，造成人員傷亡。

吳謙表示，中國邊防部隊果斷采取自衛措施，對印方暴力行徑予以堅決回擊，有效捍衛國家主權和領土完整，「此次事件完全是由於印方違背共識、單方面挑釁造成的，完全是在雙方認可的實控線中方一側發生的，責任完全在印方。」中方要求印方嚴懲肇事人，嚴格管束一線部隊，確保此類事件不再發生。

吳謙提到，在衝突發生後，中印雙方通過軍事和外交渠道進行溝通協調，兩國外長通電話，就公正處理加勒萬河谷衝突、推動現地局勢降溫達成一致意見，雙方亦於6月22日舉行第二次軍長級會晤，就管控緊張局勢、維護邊境地區和平穩定深入交換意見。吳謙在最後強調，中印互為重要鄰國，維護邊境地區和平與安寧符合雙方的共同利益，需要雙方的共同努力。

中印邊境地區最新形勢

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值得一提是，今次衝突中中印雙方據報都有傷亡，印度方面的數字是20人死亡，76人受傷，但中國方面卻至今未有公布。

對於傳言解放軍有超過40人死亡，外交部發言人趙立堅日前就表明「中方至少有40名官兵死亡」是虛假訊息。中國官媒《環球時報》總編輯胡錫進則在微博上發文，解釋中方沒有公布數字是一種善意，相信是中方不想讓兩國民眾對雙方傷亡數字有所對比，從而刺激兩國民眾的情緒。

（綜合報道）