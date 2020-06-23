【中印衝突】中印軍長級會談11小時　兩方同意為局勢降溫

中印軍隊6月15日發生致命流血衝突後，兩軍高層6月22日再度會晤，兩國6月23日都發聲披露這次會談的成果。

印方：雙方達成同意撤離共識

印度軍方6月23日發表聲明說，2020年6月22日，印中集團指揮官級別會談在摩爾多（Moldo）舉行，會晤在親切、積極和建設性的氣氛中進行，雙方達成共識，同意撤離（disengage）拉達克東部所有發生磨擦的地區。

針對這次會晤，中國外交部發言人趙立堅6月23日在記者會上說，6月22日，中印兩國邊防部隊在邊境地區舉行了第二次軍長級會談，這也是6月15日加勒萬河谷事件發生後的首次軍長級會談。此次會談的舉行，表明中印雙方希望通過對話磋商妥處分歧、管控事態、緩和局勢。

趙立堅還強調，會談期間，雙方在第一次軍長級會談共識基礎上，就當前邊境管控中的突出問題坦率深入地交換了意見，同意採取必要措施，推動事態降温。雙方還同意將保持對話，共同致力於促進邊境地區的和平與安寧。

中印在邊境集結兵力（點擊高清大圖瀏覽）：

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會晤長達11小時

印度第14軍團司令辛格（Harinder Singh）中將與中國南疆軍區司令柳林少將6月22日再次舉行會談，這是6月15日兩軍在加勒萬河谷（Galwan Valley）發生致命流血衝突後，兩人的首次會晤，也是本輪中印邊境局勢緊張以來，兩人的第二次會晤。辛格和柳林6月6日也曾舉行過會晤。

據印度媒體透露，辛格和柳林6月22日的會晤從早上11時30分開始，持續了11個小時左右。