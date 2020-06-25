【人事調整】原湖北公安廳長曾欣調任廣西政法委書記

中共政法系統新一輪人事調整密集進行中。中共廣西壯族自治區黨委機關報《廣西日報》6月24日發佈消息指，中共中央批准，曾欣任廣西壯族自治區黨委委員、常委。而廣西壯族自治區黨委組織部網站消息顯示，曾欣已出任廣西政法委書記。 曾欣此前擔任湖北省副省長、省公安廳廳長。

現年54歲的曾欣是湖南人，畢業於中國刑事警察學院，曾長期在公安部工作，2011年出任公安部十二局局長。2012年，曾欣調任湖北省長助理、省公安廳黨委書記、廳長，2014年任湖北副省長、省公安廳黨委書記、廳長，至此番調整。

2020年6月24日，曾欣跨省調任廣西壯族自治區黨委委員、常委。（平安宜昌）

值得注意的是，曾欣在警校畢業後直接進入公安部工作，後下派至北京、哈爾濱鍛鍊，1992年起任職公安部十二局至2012年，前後共計20年，最高職務為公安部十二局局長。公安部十二局，又稱公安部行動技術局，原技術偵查局。其職能是專門為其他警種提供技術支持，包括追蹤、監聽、定位等。

在曾欣外，6月23日，廣東省人大會議決定接受張虎辭任副省長職務，任命其為省委委員、常委，省政法委委員、書記。張虎前任何忠友2019年底調海南任海口市委書記。

近段時間以來，中共在政法系統的人事調整引發輿論關注。6月16日，公安部副部長孟慶豐被免職，4月該部副部長孫力軍落馬，同期公安部原常務副部長、司法部長傅政華去職赴任政協。另外重慶市公安局長鄧恢林6月14日被查，18日官宣司法部政治部主任馮力軍因病去世，但消息稱他實為墮樓身亡。

《多維新聞》此前分析稱，無論是對公安部原官員還是現官員的調整，都似有若無地透露中共改革政法系統的背影。