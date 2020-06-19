【人事變動】 應勇當選湖北省人大常委會主任　全面接替蔣超良

6月19日上午，湖北省第十三屆人民代表大會第四次會議在武昌洪山禮堂舉行。大會選舉中共湖北省委書記應勇為湖北省十三屆人大常委會主任。 此前，擔任湖北省人大常委會主任者為蔣超良，他在3月5日辭去了湖北省人大常委會主任職務。

此前6月4日，應勇強調要健全疾病預防控制體系，（微博@湖北發佈）

資料顯示，應勇生於1957年11月，早期在浙江省工作，2003年出任浙江省紀委副書記、省監察廳廳長，2005年任浙江省高級人民法院代理院長，次年1月任院長。2007年底，應勇調任上海市高級人民法院黨組書記，次年1月任院長，擔任該職5年，2013年躋身上海市委常委、組織部部長，2014年任上海市委副書記，並於2016年同時擔任上海市政府常務副市長。

2017年，應勇出任上海市市長，今年2月調任湖北省委書記。

自應勇接替蔣超良擔任湖北省委書記一職後，其先後多次召開防疫抗疫工作會，並前往抗疫一線進行視察。

此前6月3日，應勇召開部分黨政領導幹部座談會，出席會議的有「部分市、縣（區）和省直部門負責人」；4日，他再次召開基層幹部群眾座談會，來自衛健部門、疾控部門、醫院、鄉鎮、社區、社會組織的11位基層幹部群眾代表發言。