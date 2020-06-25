北京疫情｜公安再查處14宗涉疫謠言案　有人為求刺激謊稱自己陽性

北京的新型冠狀病毒肺炎疫情近日反彈，6月11日至24日，全市累計本土確診病例達269宗。 北京市公安局今日（25日）表示，繼6月19日發布編造傳播涉疫謠言典型案例以來，又連續查處相關案件14宗，依法處理違法犯罪人員10名。其中，有人為尋求刺激，向同事謊稱自己核酸檢測陽性，已被公安機關依法處理。

6月11日至24日，北京累計本土確診病例達269宗。（中新社）

北京市公安局副局長、新聞發言人潘緒宏表示，北京警方始終保持嚴打高壓態勢，繼6月19日公安局發布編造傳播涉疫謠言典型案例以來，又連續查處相關案件14宗，依法處理違法犯罪人員10名。

比如近日，某網民發布「北京王府井百貨大樓確診一例，大樓的人都要做核酸檢測」的消息。經警方查明，一名39歲男性網民為製造影響、引發關注，故意編造上述虛假消息，並在微信群中散播，嚴重擾亂社會秩序。又例如，某公司的33歲的男員工為尋求刺激，向同事謊稱自己核酸檢測陽性，造成公司員工恐慌並報警。以上二人均被公安機關依法處理。

據了解，在6月19日的北京新冠肺炎疫情防控工作新聞發布會上，北京警方宣布，6月11日新發地批發市場發生疫情以來，已查處涉疫謠言相關案件60宗，其中刑事拘留1人、行政拘留9人，對其他人員進行批評教育。