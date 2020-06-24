北京疫情｜新發地市場「失守」　豐台區市監局副局長等三人被問責

北京的新型冠狀病毒肺炎疫情反彈，自6月11起至今已有多達256宗確診病例，其中位於豐台區的新發地農產品批發市場是「重中之重」，絕大多數病例都與之有關聯。

中紀委國家監委在周三（24日）發布消息，通報對豐台區有關人員在疫情防控工作中失職失責問題初步調查和處理情況，指三名豐台區的官員存在落實常態化疫情防控要求不到位、擅自放鬆工作標準等問題，被問責處理。