北京疫情｜新發地市場「失守」　豐台區市監局副局長等三人被問責

撰文：葉琪
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北京的新型冠狀病毒肺炎疫情反彈，自6月11起至今已有多達256宗確診病例，其中位於豐台區的新發地農產品批發市場是「重中之重」，絕大多數病例都與之有關聯。
中紀委國家監委在周三（24日）發布消息，通報對豐台區有關人員在疫情防控工作中失職失責問題初步調查和處理情況，指三名豐台區的官員存在落實常態化疫情防控要求不到位、擅自放鬆工作標準等問題，被問責處理。
新發地市場在疫情反彈後隨即被關閉：
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據通報，豐台區市場監督管理局黨組成員、副局長、區新發地專班負責人賈琦撤銷黨內職務、政務撤職處分；豐台區衛生健康委員會黨委委員、副主任曹蓯黨內嚴重警告、政務降級處分；豐台區花鄉副鄉長、花鄉地區辦事處副主任、鄉新發地專班負責人楊繼軍黨內嚴重警告、政務降級處分。
通報指，自新型冠狀病毒肺炎疫情發生以來，豐台區早在今年年初就專門成立區新發地專班，負責指導督促新發地市場落實防疫工作要求。豐台區花鄉亦有專門成立鄉新發地專班，與區專班對接，負責做好新發地市場防疫工作。與此同時，豐台區衛健委作為行業主管部門，負責組織、指導區疾控中心展開轄區內環境消殺等防疫工作。
新發地市場爆發疫情後，北京在全市展開大規模病毒檢測。（中新社）
惟在疫情防控形勢持續向好的情況下，相關責任人員未能做到毫不鬆懈地抓好疫情防控工作，落實常態化疫情防控要求不到位，擅自放鬆工作標準，對責任範圍內疫情防控工作檢查指導不力，督促落實監測體溫、佩戴口罩等措施不到位，未能按照標准對市場環境展開消殺工作；對發現的問題不糾正、不處理、不上報，存在落實「四方責任」不到位、執行「四早」要求不力的問題，工作嚴重失職失責，對新發地批發市場聚集性疫情的發生負有重要責任。
（綜合報道）