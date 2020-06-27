【多圖】西部戰區發布高原訓練和實彈射擊照片　高調展示軍力

近期中印兩國邊境局勢緊張，解放軍媒體近來多次發佈軍事訓練及演習的消息。 西部戰區陸軍26日透過「西陸強軍號」微信公眾號公佈，西部戰區陸軍下轄的77集團軍某旅，近日在海拔4000多米的高原腹地進行了一場多種火器實彈射擊考核。

據了解，這次考核項目包括戰車運動射擊考核、戰車停止間射擊考核、戰車指定射擊考核、單兵武器射擊考核、步戰車高機射擊考核、單兵噴火器射擊考核、戰車導彈射擊考核、榴彈炮射擊考核，以及車載榴彈炮射擊考核。「西陸強軍號」前天曾公佈，某旅近日在海拔4000多米的雪域高原進行一場迫擊炮實彈射擊考核。

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此外，「西陸強軍號」還分別在22日和23日發佈關於裝甲步兵高原協同作戰，以及西部戰區陸軍某旅近日在海拔4800米的雪域高原展開適應性訓練的照片。

在雪域高原適應性訓練中，官兵在高寒缺氧條件下，開展牽引橫渡、崖壁攀岩、山地沖坡、圓木負重、雪地攀爬。「西陸強軍號」提到，官兵駐訓地域長年積雪、山高穀深、溝壑縱橫，為提升技偵、武偵能力水準，官兵在海拔高、氣壓小、氣流強的惡劣環境反復試驗練習無人機平穩起飛偵察技巧；在陌生地域錘煉隱蔽偽裝、觀察警戒、目標偵察和生存潛伏等技能。