【新冠肺炎】內媒：至少14間外國航空公司復飛中國

據內媒《澎湃新聞》周日（28日）報道，截至6月27日，已有至少14間外國航空公司發布了復航中國的航班計劃，其中包括法航、新西蘭航空、新加坡航空、勝安航空、新加坡酷航、達美航空、漢莎航空、維珍航空、美國聯合航空、大韓航空、韓亞航空、全日空航空、日本航空、埃塞俄比亞航空。

美國聯合航空方面，7月8日起將恢復三藩市往返上海航線，每周2班。達美航空方面，6月25日起恢復西雅圖往返上海航線，每周2班。7月起，達美航空將營運西雅圖往返上海、底特律往返上海航線，每周各1班。

7月起，達美航空將營運西雅圖往返上海、底特律往返上海航線，每周營運各1班。（資料圖片）

報道指，法國航空宣布，自6月18日起逐步恢復巴黎往返上海客運服務。新西蘭航空6月22日起執行每周1班奧克蘭往返上海航班。新加坡航空指，7月期間，新加坡航空及勝安航空將分別保留每周上海往返新加坡的1個航班及每周重慶往返新加坡的1個航班。新加坡酷航方面，6月7日起至7月31日執飛每周1班新加坡-廣州航班；6月2日起至7月31日執飛每周3班新加坡-香港航班；7月執飛每周1班新加坡-台北航班。

德國漢莎航空方面，自6月24日起執飛每周1班法蘭克福往返上海航班。英國維珍航空方面，將於8月4日恢復倫敦往返上海航線，每周1班。

漢莎航空自6月24日起執飛每周一班法蘭克福往返上海航班。（資料圖片）

大韓航空方面，6月23日至6月30日期間，保留每周1班仁川往返瀋陽航班，每周3班仁川往返香港航班，每周4班仁川往返台北航班，7月有同樣安排。韓亞航空方面，6月23日至6月30日執飛每周1班仁川往返長春航班，7月有同樣安排。

全日空航空方面，自6月16日至6月30日執飛每周1班成田往返上海浦東航班，7月有同樣安排。日本航空方面，7月執飛每周1班成田往返大連航班。

埃塞爾比亞航空方面，7月執飛每周1班亞的斯亞貝巴往返上海航班。

（《澎湃新聞》）