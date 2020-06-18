東航「疫市」新招引搶購　3千元套餐任意周末可無限次飛內地城市

新冠肺炎疫情重創航空業，經常傳出航空公司營運出現困難的消息。中國東方航空周四（18日）推出「疫市」新招，旅客購買該公司的「周末隨心飛」產品後，可在今年年內的任意周六和周日，不限次數乘坐東航和上航航班，飛往內地各大城市，不包含港澳台航線。

據介紹，上述產品在東航App以3,322元（人民幣．下同）特價限量發售，每位旅客最多限購10套，售完即止。東航指，此次活動適合兩地分居、異地工作和異地求學人士的出行需求。

由於內地疫情受控後，旅客出行意願大增，因此產品一推出就引來消費者搶購，更有網民在微博抱怨搶不到：

「根本買不到，總是提示服務器繁忙。」 「搶了一個上午都進不去系統。」 「一直提示系統繁忙，就不能成全我一下嗎？」 「只有周末太局限了，還得看航班時間，心累。」 「非常適合異地戀情侶。」 「航司已經到了周末半年內3000元隨便飛的地步，可見現在生意有多難做。」

不過該產品有一定的使用要求，該服務的旅客同時僅可存在3段未使用的客票，同一日期同一始發地僅可存在1段未使用的客票；旅客使用該服務必須在出行5天前訂票，如無法出行，需提前4天辦理退票，如發生3次座位兌換後未乘坐並未在規定時間辦理退票的旅客，已購的「周末隨心飛」產品自動失效。

中國民航局新聞發言人熊杰此前透露，疫情對內地航空業經營造成較大衝擊，首季累計虧損398.2億元，其中航空公司虧損336.2億元。

（綜合報道）