蘭州大學校領導赴京看望溫家寶　接受題詞「大道無垠，精誠致遠」

國務院前總理温家寶近日為蘭州大學地質科學與礦產資源學院題寫院訓，校方高層赴北京看望温家寶，當面接受題詞。

6月27日，蘭州大學官網消息顯示，應學校邀請，温家寶題寫「大道無垠，精誠致遠」的院訓。學校黨委書記馬小潔、校長嚴純華、校長助理李鵬傑、地質科學與礦產資源學院院長孟興民一行在看望温家寶時，簡要匯報學校各項事業發展情況，校方隨後還組織了圍繞温家寶囑託的師生座談會。

據蘭州大學官方微信公眾號27日消息，溫家寶在與學校領導交流時，對蘭大師生表示親切問候，對蘭大地學發展提出殷殷囑託。他希望蘭州大學加強地球系統科學研究，將地球和宇宙的宏觀聯繫，和地球內圈層、外圈層的具體問題都納入研究範圍；從過去單純強調對礦產資源的利用，轉到全面、完整地合理保護、開發和利用自然資源上來；充分運用大西北多樣的地質資源和地球研究的有利條件，組織學生深入祁連山等豐富的地學大課堂實習實踐。

溫家寶還強調，要進一步發揮綜合性大學的優勢，鼓勵和引導不同專業學生相互涉獵知識，做到文理兼修，全面發展。要培養、愛護和集聚一大批有能力的好老師，為國家、為人民努力工作，站好講台，為學生營造良好的成長氛圍。

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温家寶早年畢業於天津市南開中學，1960年考入北京地質學院（現為中國地質大學）。温家寶自2012年退休後時常露面，包括經常出現在學校視察。2019年1月29日，中國地質大學官網刊登照片指，該校多名領導到温家寶家中祝賀新春。

當時，温家寶還結合自己在北京地質學院讀書時的經歷，鼓勵青年學生在本科學習階段樹立科研意識、加強文學功底的培養，他還對學校的學科發展等提出建議。

2019年5月12日是汶川地震11周年紀念日。在此前後，温家寶現身四川考察，此次四川之行是其退休後走得最遠最久的一次。2019年5月9日，温家寶探望汶川地震災民後，又於2019年5月15日現身成都郫都區（郫縣）唐昌鎮戰旗村，參觀郫縣豆瓣歷史博物館。

此外，温家寶最近一次公開露面是在2019年9月30日晚的國慶70周年招待會上。此次招待會，中共中央七常委及部分退休元老均有出席，包括中央政治局前常委賀國強、國家前副主席李源潮、中央政治局前常委賈慶林等，但前領導人江澤民、胡錦濤缺席。