中國國科大學生發辱華言論遭調查嚴處　舉報人遭攻擊

6月27日晚，中國科學院大學發布通報稱：確認該校2019級碩士生季某某在國外社交平台發表不當言論。校方稱正做進一步調查，將根據調查結果，依據校規校紀嚴肅處理。

此前，疑似中國科學院大學學生被發現在推特（Twitter）上發佈侮辱國家和民族的言論，引起熱議。

27日下午3點，中國科學院大學發佈緊急聲明：今日，網上出現疑似國科大學生在國外社交平台發表不當言論的消息。我校對相關言論表示極度震驚和憤慨。學校對此事高度重視，已經成立調查小組。如確係國科大學生髮表的不當言論，我校將依據校規校紀做出嚴肅處理，後續結果將及時公布。感謝公眾關心和支持！

隨後，當事人在推特上發佈道歉聲明：本人季X越，近日在境外社交平台上發表了涉及敏感話題的內容，引發了廣大網友的憤怒與譴責。我已經意識到，這些言論已給廣大網友帶來了嚴重的情感傷害，我本人對發表傷害民族感情言論的行為感到深深的自責和懊悔。我已經將相關內容刪除，並在此向廣大網友誠摯道歉。作為中國公民,我的行為傷害了我的祖國，辜負了父母、師長和祖國多年的培養，我已深刻認識到問題的嚴重性，誠懇接受網友的批評和質疑。我將繼續深刻反思自己的言行舉止，希望大家監督。

涉事學生的推特帳號在發佈道歉信後，還點讚了一條評論，內容是「如果學歷取消，可以嘗試政治庇護」。

27日晚，舉報者「全真道士梁興揚」遭到大量短信、電話和網絡攻擊。

對於涉事學生的道歉信，梁興揚表示，這只是逃避責任，「他不是因為知道錯了道歉，只不過被人發現了而道歉。」

根據爆料者發佈的圖片顯示，推特賬號為「神樂坂梓月」的網友6月26日回覆推文時表示，「不錯，支那廢物自嘲完美」。

除此之外，還有許多其他的推文多次用「支那」二字發推，引起中國網友憤慨。

辱華言論引發輿論爭議，季子越真實身份被深挖。（微博@寰亞SYHP）

許多微博網友評論直言，「這種精日，不知悔改的話，那就早點撕了自己的中國護照！」「原來是精日啊，這麼喜歡日本就開除國籍吧」「剝奪其中國國籍，驅逐出去！」

也有人發出疑問稱，「不是很明白，為什麼很多孩子出國了就另一副面孔。」

據悉，精日分子是發表認同和美化日本的言論或行為包括以文字、圖片、語言、說唱、照片、影視、肢體語言等各種方式，以二戰時期日本軍人造型亮相。這類舉止，無疑直接觸怒了眾多中國民眾。

此前，在2019年7月29日，中國四個省份包括遼寧、安徽、湖北、江蘇於7月28日聯動發佈有關打擊精日分子的警情通報，多名精日分子被逮捕。其中，22歲安徽精日分子張某寧被逮捕，其創作「豬頭人身」系列侮辱中國人形象的漫畫300餘幅。

對此現象，中國外交部長王毅曾斥責精日分子是「中國人的敗類」。