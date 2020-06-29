【中印衝突】指解放軍擁有印軍缺乏一切　印媒籲政府勿令衝突升級

中印邊境衝突仍在發酵，兩國軍隊連日來不斷在邊境部署。有印媒近日指出，雖然印度頻繁向邊境部署軍力，但中印的軍隊實力對比仍有不小差距。

中印在西段實控線附件的對峙從5月就已經開始。（Getty）

印度《經濟時報》6月28日發文分析稱，儘管印度國防支出佔政府總支出的比例（8.8%）一直超過中國（5.4%），但由於中國的經濟規模要大得多，中國的國防支出實際上令印度相形見絀。

斯德哥爾摩國際和平研究所估計中國2019年的國防開支為2,610億美元，印度約為710億美元；中國每年每人在國防上的支出約為182美元。印度人均國防開支不到中國的1/3，每人52美元。此外，印度和中國軍隊還存在戰略升級、武器方面的差距。

印度「火線」雜誌網站6月28日分析中印軍力時表示，「解放軍擁有印度軍隊所缺乏的一切，和更多」，並警吿印度政府：不要升級和中國的邊境衝突。

該網站還稱，莫迪（Narendra Modi）政府還沒有意識到，一旦局勢升級，將受到軍事上更強大一方的控制，在中印邊境衝突中即為解放軍。「持續的僵局可能會有利於中國的軍事和戰略優勢。」

文章稱，印度陸軍領導層一直迷戀於打「兩線戰爭」的幻想，「更諷刺的是，印度軍事領導人還沒有認識到一個事實：解放軍在需要時就會打仗，且不會耗費太大精力」。

文章最後建議，由於中國在談判中的強勢地位，莫迪政府應考慮的是恢復拉達克地區的現狀，並在本世紀中國和美國的地緣政治鬥爭中保持中立。