【中印衝突】日印聯合軍演　印軍官稱為向中國發出信號

日印兩國宣布，兩國軍艦於6月27日在印度洋進行了聯合演習。印媒引述一名海軍官員稱，演習是為了向中國發出信號。

《印度斯坦時報》（Hindustan Times）報道，共四艘軍艦參加了此次演習，包括印度海軍訓練艦「拉納」號（INS Rana）和「庫拉什」號（INS Kulush），以及日本海上自衛隊「鹿島」號（JS Kashima）和「島雪號」號（JS Shimayuki）。

這次是印度和日本3年來第15次的同類演習，日方稱演習內容包括戰術及溝通訓練，演習未設場景目標。但因演習適逢中印因拉達克衝突事件處於緊張之際，日印演習被視為另有目的。

報道引述印度國家海事基金會（National Maritime Foundation）總幹事喬汗（Pradeep Chauhan）中將指出，印日兩軍演習不是為了作戰目的，而是為向中國發出信號，印度與日本以至美國間有着緊密關係，事態可隨之升級。

日本海上自衛隊是印度海軍的主要夥伴之一。喬漢指出，演習亦提醒北京印度軍隊可以迅速為印度洋的海軍提供掩護，且此類計劃已經準備就緒。他亦補充道，中國距離在印度洋部署航母還很遙遠。

中印衝突造成印軍至少20死，點圖放大：