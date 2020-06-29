新冠肺炎│趙立堅列數據回擊蓬佩奧　批美國抗疫「政治私利至上」

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）再次公開指責中國隱瞞新冠肺炎（COVID-19）疫情真相，並稱這與中方「堅持人民至上、生命至上」的承諾不符。對此，中國外交部在6月29日予以回應。

蓬佩奧多次公開指責中國隱瞞新冠肺炎疫情真相。（資料圖片）

中國外交部發言人趙立堅表示：「新冠肺炎疫情暴發以來，中美展現的是兩種不同的抗疫方式：一種是『生命至上』，為保護人民生命健康安全，國家暫停社會和經濟運行，果斷採取隔離等措施，遵循世衛組織的專業建議，科學施策，阻斷病毒傳播，不惜一切代價拯救生命。上到108歲的老人，下至出生僅30個小時的嬰兒，我們都全力救治，中國抗疫效果顯而易見。另一種是『政治私利至上』，為此不惜淡化疫情，不講科學，甚至甩鍋推責，從而導致疫情大暴發，人民生命健康受到極大侵害，經濟陷入衰退，引發社會動盪。根據今年5月美國媒體有關統計數據，美國31個州超過三分之一的新冠肺炎死亡病例來自養老院。」

美國新冠肺炎疫情持續蔓延，疫情下的美國首都華盛頓地鐵站裏乘客稀少。（新華社）

「中國政府堅持人民至上、生命至上，交出的抗疫答卷經得起時間和歷史的檢驗。我們多次以時間線的方式介紹了中國抗疫的舉措和成效，發佈了《抗擊新冠肺炎疫情的中國行動》白皮書，全面系統地介紹了中國抗疫的歷程。中國疫情防控阻擊戰已取得重大戰略成果，但我們絲毫不放鬆、不懈怠，及時撲滅新發疫情。近期北京新發地發生聚集性疫情後，北京有關部門迅速投入戰『疫』，第一時間組建檢疫檢測組並全面啟動核酸檢測工作，截至28日已累計完成採樣近830萬人，完成檢測28萬人，多措並舉迅速有效控制疫情。」

「而美國當前累計確診病例已近254萬，累計死亡病例近13萬，每百萬人口死亡病例387人，分別是中國有關數據的30倍、27倍和129倍。美國疾病控制和預防中心主任表示，美實際感染新冠肺人數可能是目前已確診病例的10倍多，即感染人數或已超過2,000萬。近日美國疫情強烈反彈，6月27日單日新增確診病例超過4.4萬，再創歷史新高，這表明美方甩鍋推責沒有用。中美到底誰堅持了『人民至上、生命至上』，答案一目瞭然。」

「至於蓬佩奧妄稱中方隱瞞疫情真相，我們還是讓事實來說話。1月23日武漢『封城』時，地球人都知道了，當時美國公開確診病例只有1例。2月2日美國對中國關閉邊境時，美國官方統計確診病例只有11例。根據公開報道，加拿大、法國、俄羅斯、澳洲、新加坡、日本等多國的統計數據均表明，有關國家的病例絕大多數並非來自中國。反倒是《紐約時報》近日發表的《為什麼美國要對外輸出冠狀病毒》文章指出，美國作為全球新冠肺炎感染病例最多的國家，當前正持續不斷地遣返數以千計的非法移民，其中很多是新冠病毒感染者。據報道，4月末，危地馬拉政府報吿顯示，該國將近五分之一的新冠肺炎感染病例與被美國驅逐出境者有關，76名被驅逐者中有71人新冠病毒檢測呈陽性。」

趙立堅表示，「美國作為全球醫療技術最發達、最成熟的國家，應對疫情至如此程度，既讓人費解，也令人深思。我們向被病毒奪去生命的美國人民表示痛惜，向搶救生命、遏制疫情的美國醫護人員表示敬意，真心祝願美國人民早日戰勝疫情。我們再次奉勸蓬佩奧等美國政客儘早把應對美國國內疫情、挽救人民生命放在首位，摒棄政治私利高於人民生命的錯誤做法，尊重事實，尊重科學，不要再胡言亂語、欺騙世人。」