【新冠肺炎】美國疫情反彈　特朗普政府難辭其咎

新型冠狀病毒（COVID-19）疫情在美國爆發5個月後仍未受控，全國逾半州份的確診病例更出現反彈，迄今至少有12個州份已擱置重啟經濟計劃。外界質疑特朗普政府領導無方及低估疫情。

新冠肺炎：《華盛頓郵報》報道直指，美國至今的疫情問題很大程度在特朗普政府領導無方。圖為特朗普6月25日在白宮行走。（AP）

據美國約翰斯・霍普金斯大學發布的即時統計數據顯示，國確診個案超過245萬個、累計逾12.5萬人死亡。逾半州份確診個案增加，當中包括最快重啟經濟的州，以及人口多的西岸地區。該國疫情已呈「V型反彈」。

《華盛頓郵報》（Washington Post）報道直指，美國至今的疫情問題很大程度在於人為失誤，華府不但領導無方，更令人民感到困惑。

特朗普政府人為失誤？

這些問題在特朗普身上可見一斑，他曾多次力推抗瘧疾藥物羥氯喹（Hydroxychloroquine）來治療新冠肺炎。不過美國食品和藥物管理局（FDA）6月15日卻撤回一項允許醫護人員使用羥氯喹治療新冠肺炎患者的緊急授權，還警告有關藥物會干擾抗病毒藥物瑞德西韋（Remdesivir）的藥效。

美國多州3月中推出限制社交距離措施，一度令疫情略為放緩，但特朗普更試圖無視疫情捲土重來的可能，5月推動多州重啟經濟計劃，令當地多日錄得超過3萬宗新增病例。解封操之過急，事實上美國國家過敏症和傳染病研究所（NIAID）主任福奇（Anthony Fauci）4月時已警告，若果過早重啟經濟活動，可能會適得其反導致疫情反彈。

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彭斯與特朗普的不同

特朗普更無視公共衛生意識舉行集會。他6月20日在俄克拉荷馬州塔爾薩市（Tulsa）舉行競選集會前，當地衛生部門執行主任布達特（Bruce Dart）已警告，舉行集會將造成新的公共衛生災難。

相反，副總統彭斯（Mike Pence）的對疫情處理就截然不同。他原訂在6月28日開始，先後到多地出席為特朗普連任造勢的競選活動。不過由於疫情反彈，他已推遲相關活動，並將到訪佛羅里達州、德州及亞利桑那州，聽取這些地區個案急升的報告。

《華盛頓郵報》又指出，特朗普最近幾周大幅縮減疫情會議的次數，同時不再參加每周與州長召集的疫情電話會議。彭斯仍堅持有關會議與州長討論檢測、供應及其他問題。

報道指出，一些共和黨官員就建議特朗普專心處理手頭的公共衛生危機，認為這樣做將有助於他的政治地位以及他們的政治地位，同時也將加速經濟復甦。