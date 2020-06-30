【中印衝突】解放軍直升機崑崙山腹地演練「持續演練火力打擊」

中印兩軍早前在邊境地區發生衝突，造成至少20名印度軍人死亡，兩軍高層今天（30日）將就邊境局勢再次會晤。 中印邊境對峙發生以來，解放軍在西部地區多次舉行演練。6月29日，《中國軍視網》發布影片顯示，解放軍陸軍第76集團軍某陸航旅在崑崙山腹地展開高強度、多彈種、跨晝夜直升機持續火力打擊訓練。 此外，值得注意的是，新疆軍區某團也於近日開展「俯角」實彈射擊考核，此次考核相對於以往的直瞄射擊來說，難度較大。

據稱，陸軍第76集團軍某陸航旅轉戰千里，在昆侖山腹地組織高強度、多彈種、跨晝夜直升機持續火力打擊訓練，研究探索高原高寒山地條件下的戰法訓法，進一步錘煉部隊遂行作戰任務的能力。

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而新疆軍區此次演練則是將官兵拉到陌生地域，開展了一場實戰背景下的實彈射擊考核。各戰鬥小組在規定時間內完成武裝三公里奔襲到達實彈射擊地域進行「俯角」射擊。第一輪射擊結束後，參考官兵要在65度的山坡上衝刺300米進行檢靶並返回射擊地域準備第二輪實彈射擊。

《中國軍視網》指，此次演練團著眼未來作戰分隊需要，通過加大訓練難度、強度，提升官兵在陌生地域下「能射擊命中、能爆破摧毀、能奔襲作戰」的能力。

此前，解放軍陸軍第76集團軍某合成旅還曾機動至海拔4,200米的崑崙山腹地開展野外駐訓，中國媒體6月11日還公開了解放軍76集團軍重型合成旅部署99式主戰坦克畫面。

自5月初以來，中印邊境局勢持續緊張。6月15日，兩軍在加勒萬河谷爆發了致命衝突，衝突造成20名印度軍人死亡，中國方面據稱亦有傷亡。

隨著兩國間局勢升溫，解放軍也動作頻頻，多次在西部地區進行演練：據內地媒體早前報導，解放軍77集團軍某旅此前曾在高原腹地進行機長資質認證考核，考核中，武裝直升機要突破層層「火力網」後對目標實施類比攻擊；西藏軍區曾組織了炮兵、偵察兵等多支部隊展開演習，演習了夜間敵後穿插破襲；新疆軍區某炮兵分隊155毫米牽引式榴彈炮進行實彈射擊訓練，對預定目標進行重火力打擊。

最新消息顯示，中印第三次軍長級會談將於6月30日10時30分，在印度一側的楚舒勒村（Chushul）進行，會談的議程是推進雙方此前提出的建議，以促進脱離接觸。