【中印衝突】中印6月30日將舉行第三次軍長級談判

據印度媒體報道，中印雙方將於6月30日舉行第三次軍長級談判，但不太可能取得重大突破。消息人士披露了印方的談判目標。

據印度媒體「The Print」6月29日報道，中印雙方將於30日舉行第三次軍長級談判，但不太可能取得重大突破。談判將於當地時間30日上午10時30分，在拉達克（Ladakh）東部地區實控線（LAC）印方一側的久舒爾（Chushul）舉行。

印度第14軍團司令辛格（Harinder Singh）中將與中國南疆軍區司令柳林少將出席第三次軍長級會談。

印度國防部門消息人士稱，期待30日的會談能立即解決中印對峙的問題是錯誤的。但另一名消息人士說，兩名指揮官的會面本身也是一種積極的發展。

據《印度時報》29日報道，消息人士稱，印度在30日談判的目標是討論通過增進互信措施，緩和緊張局勢的途徑，並最終確定雙方脱離接觸的時間表。但如果解放軍繼續堅持不妥協的立場，印度軍方已經做好長期準備。

中印雙方在6月22日的軍長級談判中，討論了不在拉達克東部地區部署更多部隊和裝備的可能性。知情人士表示，預計中方將對6月22日提出的「更廣泛的問題」做出回應。

另一位消息人士稱:「中方在會議期間沒有做出任何承諾」，「他們傾聽，提出他們的要求。中方的總體立場是，他們不希望出現緊張局勢，但他們的話必須變成行動。」

「The Print」此前曾報道稱，中印軍隊的撤離行動可能只會在冬季初期發生，並將以降級開始。