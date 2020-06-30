【近年罕見】內地再發布暴雨預警　6月初至今已連續29天

內地暴雨持續，中央氣象台在周二（30日）繼續發布暴雨藍色預警。 值得一提是，中央氣象台自6月2日起至今，已經連續29天發布暴雨預警，時間之長是近年來罕見。

中央氣象台預計，周二下午2時至周三（7月1日）下午2時，四川盆地東南部、雲南北部和西部、貴州大部、湖南中部、江西中部、福建北部、浙江南部等地的部分地區有大到暴雨。其中，四川盆地東南部、貴州中部、浙江南部等地局地有大暴雨。

6月27日，四川涼山州冕寧縣境內出現強降雨，冕寧縣彝海鎮、高陽街道等地受災嚴重，當地緊急轉移超過7000人。暴雨至今已造成3人死亡，12人失蹤。（中新社）

中央氣象台提到，西北地區東部、四川盆地、黃淮中西部、江淮、江漢、江南北部，從上周五（26日）至周一（29日）經歷一輪強降雨過程。從四川盆地開始，自西向東、自北向南影響江漢、黃淮、江淮和江南北部。此次強降雨過程的對流性天氣以短時強降水天氣為主，局部地區伴有雷暴大風和冰雹等強對流天氣。

另據水利部的最新消息，周一（29日）共有17條河流超出警戒線，預計周二會有湖南沅江及資水、江西修水及饒河、安徽青弋江及水陽江、浙江錢塘江上游及淮河等河流，將會出現明顯漲水過程，其中太湖、安徽滁河及巢湖將維持超出警戒線，江西饒河及部分中小河流可能發生超出警戒線洪水。

統計顯示，自6月以來，中國南方地區洪澇災害共造成廣西、貴州、湖南、四川、江西等13省區市共1216萬人次受災，78人死亡及失蹤，有72.9萬人次要緊急轉移安置。此外，有超過8000間房屋倒塌，9.7萬間房屋不同程度損壞，直接經濟損失257億元人民幣。

（綜合報道）