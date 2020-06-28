【內地暴雨】湖北5大湖水位超防洪限制　當局已排水9億立方米

據央視報道，自6月8日進入梅雨季節後，湖北發生4輪強降雨，截至今日（28日）11時累計平均雨量為286.7毫米，是歷史同期均值的2.5倍。受降雨影響，湖泊水位快速上漲，25日起，洪湖、梁子湖、長湖、斧頭湖、汈汊湖5大湖水位超出防洪限制。 報道指，為及時降低水位、為後期湖泊防洪排澇作準備，截至28日，湖北省5大湖流域累計13處泵站開機，共排水9億立方米。

央視報道稱，最近幾日，長江武漢段水位持續上漲。漢口江灘的江水已淹沒一級親水平台，江灘管理部門在二級親水平台處拉起了紅色的警戒線。附近多處設定有「前方陡坡，江水上漲，請勿游泳，謹防溺水」的警示牌，還有巡查人員來回巡視，提示市民注意安全。

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武漢關水位距防洪不足1米

長江水利委員會官網實時水位顯示，周日（27日）晚11時，武漢關水位為24.12米，並且仍在持續緩慢上漲。據介紹，武漢市防洪水位分為3級，以武漢關水位為基準，分別為設防水位25.00米、警戒水位27.30米、保證水位29.73米，目前距離武漢設防水位只有0.88米。

南方多地暴雨成災。（中央氣象台）

武漢市防汛部門透露，為應對今年可能到來的大汛，該市設有各類水位站點790餘處、雨量站點500餘處、閉路電視監控點6萬餘個，防汛資訊採集覆蓋全市長江漢江、中小河流、水庫以及重點水系湖泊港渠。

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（央視新聞）