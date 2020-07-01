【有片】駐港部隊海陸空三軍聯合演練　全面檢驗履行防務能力

解放軍駐港部隊微信公眾號「香江礪劍」發文，指駐港部隊在周二（6月30日）進行今年第二季度海陸空聯合巡邏。 文章介紹，駐港部隊海陸空三軍透過巡邏任務，展開聯合搜救、臨檢拿捕、互為對抗等多項實戰化課目演練，目的是全面檢驗駐香港部隊履行防務能力。

駐港部隊海陸空三軍展開聯合搜救、臨檢拿捕、互為對抗等多項實戰化課目演練。（香江礪劍）

文章指，在當天上午8時許，指揮所下達命令後，空軍直升機迅即起飛，海軍艦艇完成巡邏兵力備便和戰位部署，駛離昂船洲海軍基地。駐香港部隊某艦艇大隊艇長譚琛指，第一項的演練內容，就是搜救附近海域的落水人員，「我們搜救有兩個難點，第一個是往來船舶較多，第二個是目標較小、難以發現，我們主要採取人工目力瞭望和雷達對小目標的判別。」

文章續指，上午9時30分，海上聯合指揮所指揮對香港海域的模擬失事人員進行救援，半小時後失事人員搶救成功。與此同時，空軍直升機正在相隔數十公里外的任務區域完成傷患轉運任務，十多分鐘左右時間，傷患被送至駐香港部隊醫院救護。

第二個演練內容是對可疑船隻的臨檢拿捕。任務部隊接到命令後，兩組特戰小隊分別由直升機和艦艇投送到任務區域實施臨檢拿捕任務。根據演練設定，模擬可疑船隻運有違禁物品，且船員具有攻擊性。

至於第三個演練內容就是拿捕逃犯。駐香港部隊某旅特戰連連長劉俊敏指，演練背景是在不法分子棄船逃跑上島後，特戰隊員通過搭乘直升機實施空中搜索偵察，務求在第一時間鎖定目標，拿捕逃竄之敵。駐香港部隊某航空兵團參謀長汪興邦亦提到，島上機降要充分考慮周圍環境和植被情況，保證快速投送特戰隊員，並且行動期間要進行空中偵察，隨時為地面人員指示目標和提供支援。

文章在最後特別提到，駐港部隊海陸空三軍部隊通過海空巡邏將應急戰備力量演練常態化，積極探索解決聯合演練中指揮、通聯、協同、保障等多個問題。與此同時，整個巡邏過程駐港部隊都有嚴格遵守香港航道、港口和航空管理等方面的法律規定，並事先通報香港特區政府有關部門。

（綜合報道）