【有片】駐港部隊「五四」拍片訪問年輕官兵：守好香港這片藍天

解放軍駐港部隊今天（4日）下午在微博發表一段短片，並附上hashtag「#青春里有过驻港的记忆# 」。影片中有駐港部隊日常訓練和任務的畫面，並採訪數名年輕駐港官兵，包括裝甲車駕駛員、裝甲兵射手、飛行員、儀仗兵、警衛兵、防空兵炮手、機電部門長等。 受訪的官兵們則圍繞「青春中最有價值的事」及「如何看待青春中的奮鬥」的話題分享看法。有官兵表示，香港市民的「點讚」令他感到暖心；亦有官兵說，會堅持不懈做好每一件小事，「守好香港這片藍天」。

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影片中，有擔任飛行員的男兵表示，青春中最有價值的事是「第一次駕駛着自己的戰機，守衛着祖國的領空」。擔任話務員的女兵則說，接通非常緊急的電話時，感到他人無法理解的喜悅。一名女儀仗兵則回答，她認為最有價值的事是「每次儀仗訓練，每名儀仗兵手指尖滴下的汗水和瀰漫的汗味」。

一名男警衛兵表示，是每次站崗執勤過程中香港市民的「點讚」，令他感到暖心。防空兵炮手則表示，他認為最有價值的事是「彈起靶落的一刻，所有人的開心和喜悅」。

至於如何看待青春中的奮鬥，有女官兵說，創造美好的過程中會付出很多努力和汗水，當然也會有很多失敗和挫折，但同時也帶來成長和希望。亦有女官兵表示，大家時時刻刻準備着，認真刻苦地提升保障能力，是為了「那一觸即發的時候能夠頂得上去」。影片最後，受訪的防空兵炮手說，會堅持不懈做好每一件小事，「守好香港這片藍天」。

（駐港部隊微博）