【港版國安法】歐盟稱強烈反對　中國駐歐盟使團：停止干涉內政

中國全國人大常委會會議表決通過「港版國安法」，納入香港《基本法》附件三，隨後就在周二（6月30日）晚上11時在香港刊憲實施。 歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）其後表明強烈反對有關決定，指出該法損害香港高度自治、司法獨立、法治，立法程序及內容有違香港《基本法》和中國的國際承諾。歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）更表明，歐盟正與國際夥伴商討有哪些應對選項。 對此，中國駐歐盟使團表示，「港版國安法」將使香港擁有更加完備的法律體系、更加穩定的社會秩序、更加良好的法治和營商環境，歐盟應停止干涉中國內政。

中國駐歐盟使團發言人發表回應，指「港版國安法」是「一國兩制」實踐具有里程碑意義的大事，將為全面准確貫徹「一國兩制」方針，切實維護國家主權、安全、發展利益，有效維護憲法和《基本法》所確立的特別行政區憲制秩序，保持香港長期繁榮穩定，確保「一國兩制」行穩致遠提供強大制度保障，香港也將迎來變亂為治、重返正軌的轉機。

中國駐歐盟使團發言人指，「港版國安法」將使香港迎來變亂為治、重返正軌的轉機。（中新社）

發言人指，「港版國安法」是在堅守「一國」之本的同時兼顧「兩制」差異，對嚴重危害國家安全的四種犯罪行為的構成及其刑罰作出明確規定，並從中央和香港特別行政區兩個層面建立健全維護國家安全的執行機制，完全符合「一國兩制」方針，符合憲法和香港《基本法》，是完善「一國兩制」制度體系的重大舉措，「對於那些危害國家安全的極少數人來說，這部法律是高懸的利劍；對於絕大多數香港居民包括在港外國人來說，這部法律是保障其權利自由和安寧生活的『守護神』」。「港版國安法」將使香港擁有更加完備的法律體系、更加穩定的社會秩序、更加良好的法治和營商環境。

發言人最後並強調，中國政府維護國家主權、安全、發展利益的決心堅定不移，貫徹「一國兩制」方針的決心堅定不移，反對任何外部勢力干預香港事務的決心堅定不移。中國要求歐盟尊重中國全國人大常委會根據「一國兩制」方針，依照憲法和《基本法》制定的「港版國安法」，尊重中國維護自身主權和安全的正當權利，停止干涉中國內政。

（綜合報道）