七一遊行｜社民連灣仔遊行抗議國安法　警方搜查一小時後放行開路

今日（7月1日）是《港區國安法》通過後首個七一回歸紀念日，民陣多年來均會發起遊行，惟今年被警方反對。社民連於早上7時發起遊行，原訂由修頓球場遊行至金紫荊廣場，梁國雄、古思堯、吳文遠等約20人亦在場，他們舉有「結束一黨專政」的旗幟。遊行開始前，警方稱由於有消息指遊行人士有危險物品，逐一檢查他們的物品。梁國雄稱首次被逐一搜查，又說不會因國安法改變遊行口號。 警方約8時放行，並為遊行人士開路。社民連一行人遊行至金紫荊廣場封鎖線外被截聽，他們焚燒請願信後散去。

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警方逐一搜查一個鐘 聲稱接報懷疑有鏹水

於早上約7時，社民連梁國雄、古思堯、黃浩銘及吳文遠等一行約20人，於灣仔修頓球場外集合。他們舉有「結束一黨專政」旗幟及紙張，但未有抬棺材。現場有多輛警車戒備及有數十名防暴警員，有多名穿上黑衣的市民被截查。

遊行開始前，有警民關係主任稱遊行未經申請，要求檢查他們的物品。警員逐一查看遊行人士的隨身物品。警方稱由於接到消息稱集會人士有危險物品，包括鏹水，因此進行仔細檢查，並不是打壓集會，但最終並無搜出鏹水等危險物品。

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警方開路 沿途有不明人士跟隨拍攝

升旗禮於早上8時舉行，遊行隊伍最終至早上約7時55分出發，並於8時20分到達會展外圍。他們沿行人路及天橋上遊行，沿途高叫口號，沿途有多名不明來歷人士舉機拍攝及跟隨他們遊行。

由於無人接收請願信，遊行人士即場在會展外圍燒毀信件。

2020年7月1日早上，社民連灣仔遊行，警方搜查一小時後放行開路。社民連焚燒請願信，警方用滅火筒滅火。（高仲明攝）

照喊「結束一黨專政」 梁國雄：不應恐懼

梁國雄稱，遊行期間有黑社會騷擾，並首次被警員逐一搜查，形容為國安法立法後的「新人事新作風」。他稱過往有叫「結束一黨專政」等口號，無必要作改變；至於香港眾志等日前宣布解散，他稱社民連未有打算解散，認為港人不應恐懼，「講認為啱嘅嘢，做自己應該做嘅嘢。」黃浩銘稱國安法條文含糊，未知未來會面對何等控罪，希望市民於國安法實施後不要懼怕。