【港版國安法】英國宣布擴大BNO權利　中國駐英大使館：堅決反對

「港版國安法」正式在香港實施後，英國首相約翰遜（Boris Johnson）在當地時間7月1日正式表示，將向「英國國民（海外）」（BNO）護照持有人，提供申請成為英國公民的途徑。 中國駐英國大使館發言人在周四（2日）發表回應，強調對此堅決反對，會保留採取相應措施的權利。

發言人指出，關於BNO的問題，英國曾與中國互換備忘錄，明確承諾不給予BNO持有人在英國的居留權。此外，中國全國人大常委會在《關於在香港特區實施的幾個問題的解釋》中亦明確指出，所有香港同胞，不論其是否持有「英國屬土公民護照」或者BNO護照，都是中國公民。

BNO持有人將獲得成為英國公民的途徑，其居港家屬都會是合資格者。（資料圖片）

發言人表示，如果英國執意單方面改變有關做法，不僅違背自身立場和承諾，也違反國際法和國際關系基本准則。中國敦促英國客觀公正看待香港特區維護國家安全立法問題，尊重中國的立場及關切，不以任何方式干涉香港事務。

值得一提是，中國外交部發言人趙立堅在本月初亦曾經回應BNO問題，指出香港國安立法針對的只是極少數嚴重危害國家安全的行為，不影響香港的高度自治，不影響香港居民的權利和自由，不影響外國投資者在香港的正當權益，「無論是在英國國民（海外）護照問題上搞政治操弄，還是國際串聯試圖干涉中國內政，都是沒有出路的。」趙立堅又重申，一個健康穩定發展的中英關係符合雙方共同利益，但需要英國與中國相向而行，共同作出努力，需要始終堅持相互尊重主權和領土完整，互不干涉內政。

按照英國外相藍韜文（Dominic Raab）此前的說明，英國將向BNO持有人提供5年有限居留許可（limited leave to remain），可以工作或讀書。BNO持有人5年後可以申請定居身份（settled status），然後在額外12個月後能申請成為公民。該計劃沒有名額限制，BNO持有人及其居港家屬（family dependents），都會是合資格者。

（綜合報道）