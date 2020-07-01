BNO｜英方擴權利　劉慧卿爭取多年見進展：盼英國直接予居英權

《港區國安法》正式在香港實施，英國首相約翰遜（Boris Johnson）今天（1日）在國會發言時正式表示，將向BNO持有人提供申請成為公民途徑。英國外相藍韜文（Dominic Raab）隨後講述計劃，英方將向BNO持有人提供5年的居留許可（leave to remain），可以工作或讀書，5年後他們可以申請定居身份（settled status），然後再在額外12個月後能夠申請成為公民，沒有名額限制。 長期爭取BNO平權的民主黨前主席劉慧卿接受查詢時表示，英國擴大BNO持有人權利是好事，不過她最希望英方向所有BNO持有人直接予居英權，可是世事未必可以盡如人意。她又指，有市民得悉英方決定後非常興奮，「有人開心到香檳」。

（資料圖片）

劉慧卿：最想是爭取到真普選

劉慧卿強調，她最希望英方可向所有BNO持有人直接予居英權，因很多港人未必希望即時離開香港，只希望能夠有「逃生門」，有需要才離開香港。

劉慧卿表示，未知新措施何時正式實施，英方或需修改法例才可以落實新措施。劉慧卿強調，希望英國人明白新措施落實後，並非即時有十多萬港人湧去英國，籲英國人毋需擔心，又指將會約見英國駐港總領事，了解下一步情況。劉慧卿希望，英國能支持「國際救生艇」計劃，讓英國之外的其他「五眼聯盟」國家接收港人。

被問到爭取BNO平權多年終見進展有何感受，劉慧卿指自己心情平靜，強調她最想是爭取到真普選。

劉慧卿批評港區國安法「把香港普通法制度打散晒」，包括內地保留部分司法管轄權、國安人員在港不受管制等。劉慧卿又提到基本法委員會委員陳弘毅時指，若港人認為國安署違法，只能向中共監督機構投訴，港府無權處理，她直斥陳「離晒譜」，「夠膽死叫我哋去北京投訴。」