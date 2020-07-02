浙江小學「毒跑道」案時隔兩年達和解　受害學生仍會流鼻血尿失禁

浙江台州三門縣實驗小學2018年新建的塑膠跑道，被指存在嚴重質量問題，導致不少學生學生流鼻血、咳嗽、頭暈及嘔吐等。當地政府2019年決定剷除該跑道，並會向相關人士問責。 如今，時隔兩年，該小學跑道所涉的環境污染責任糾紛案，已達成調解協定。承建商對發生的健康體檢及確因塑膠跑道引起的就醫費用予以支付、報銷。 不過，受害學生家長對調解並不滿意。家長們表示，天氣轉熱時，跑道殘留的毒物揮發，孩子們還是會出現發燒、流鼻血、鼻黏膜呼吸道刺激、咽喉腫痛、尿失禁等症狀。

2018年9月，浙江三門縣實驗小學的塑膠跑道正式投入使用，但在開學後不久，便有學生出現流鼻血、皮膚起疹子、脫髮等情況。2018年11月，三門縣教育局、三門縣實驗小學組織學生進行體檢，檢測結果顯示，參與體檢的1000多名學生中，578人血常規指標異常，111人尿常規指標異常，135人肝功能、腎功能、尿酸指標異常，98人凝血功能異常，9人胸片上肺紋理改變。其中部分學生還存在兩種以上症狀。

最終，三門縣教育局宣佈，剷除涉事的塑膠跑道，並免除校長等人職務。此後，2019年7月5日，中國生物多樣性保護與綠色發展基金會（以下稱中國綠發會）就浙江省台州市三門縣實驗小學現「毒跑道」一事向法院提起環境公益訴訟。

如今，時隔兩年，浙江省台州市中級人民法院（2019）浙10民初328號公告顯示，由公益訴訟人中國綠發會與被告三門中誠建設有限公司、浙江省傢俱與五金研究所、台州市三門縣實驗小學環境污染責任糾紛一案，已於2020年6月4日達成調解協定：三門中誠建設有限公司、三門縣實驗小學同意對在校學生在此次塑膠跑道事件中所發生的健康體檢及確因塑膠跑道引起的就醫費用予以支付、報銷。同時，三門中誠建設有限公司向興安盟生態文明研究院（隨機抽取的公益性組織）贊助資金10萬元（人民幣，下同）。該協議目前仍處於公告期。

不過，許多家長表示，不認同這樣的結果。他們對學生後續治療如何保證、未明確隱患是否消除、以及法庭在詢問三門中誠建設有限公司繼三門縣實驗小學後是否中標其它學校項目等等問題提出質疑。

此外，許多家長稱，兩年過去，孩子們的身體情況仍不樂觀，天氣轉熱時，跑道殘留的毒物揮發，孩子們還是會出現發燒、流鼻血、鼻黏膜呼吸道刺激、咽喉腫痛、尿失禁等症狀。

涉事跑道使用的塑膠樣本，專業人士指其質量不合格。（上游新聞）

家長們對於學校跑道的處置也並不滿意。2019年1月，小學拆除了跑道。不過，有家長說：「學校僅拆除了塑膠部分，仍有大量殘渣留存在沙土中，而受污染的土壤並未被清理，而是在上面覆蓋了一層水泥。在對廢棄塑膠的處理中，也只是將拆除的塑膠在廢棄物處理廠進行粉碎填埋，換了地方污染環境而已。」

據三門縣公共資源交易中心公告顯示，三門縣實驗小學運動場地改造工程於2018年7月13日開標，中標單位為三門中誠建設有限公司，中標價格77.73萬元。但媒體調查發現，中標企業三門中誠建設有限公司雖為三門縣實驗小學塑膠跑道中標單位，但卻並非實際施工單位。該企業中標後，將項目轉包給寧波億卡地坪工程有限公司施工。

此前的調查中發現，寧波億卡地坪工程有限公司使用的塑膠材料存在質量問題，這些塑膠由當地一名林姓老闆提供，大部分來自三門縣一吳姓人員經營的黑作坊。符合國家的塑膠價格在每噸1.1萬元左右，而三門縣實驗小學塑膠材料的實際成本僅為3000元至3500元每噸，但報價卻是按照符合國標的價格標準申報的。

6月4日，台州市中級人民法院發佈公告稱，公益訴訟已達成和解。（網絡圖片）

而媒體還發現，就在三門縣實驗小學「毒跑道」事件被曝光後，2019年1月29日，三門中誠建設有限公司再次中標學校改造項目。

據悉，該項目為台州經濟開發區文淵小學建設專案，主要包括室外景觀鋪裝、綠化、道路、圍牆、給排水、電氣、室外配套強電及消防電、田徑場、排球場、籃球場等項目，工程造價約1313萬元。

（上游新聞）