抖音上半年下載量6.26億居全球第一　母企字節跳動大幅招聘員工

Sensor Tower周三（1日）發布上半年全球手機應用排名，在非遊戲類App中，抖音及其海外版「TikTok」的全球下載量達6.26億次，名列全球第一；在蘋果和Google應用商店內產生收入為4.21億美元，列全球第三。

抖音的在下載量排名力壓排第2的Whatsapp及排第3的Zoom；而在收入排名上，次於第1位的Tinder及第2位的YouTube。

抖音上半年下載量6.26億，居全球第一。（資料圖片）

內媒《上海證券報》報道稱，抖音的母公司字節跳動，將會在近日宣布在上海的新一輪投資計劃，該公司計劃未來3年將在上海的員工增至2萬人，並把上海電商業務將整合升級為抖音電商板塊。消息人士亦透露，按照近期字節跳動制定的新投資計劃，未來3年在京員工總數預計將突破6萬人。

今年3月初，字節跳動成立8周年時，公司首席執行官張一鳴發佈內部信表示，公司全球員工人數今年將達10萬人。這一規模將超越騰訊的6萬人，比肩阿里巴巴。

報道又指，此前字節跳動在上海收購的遊戲團隊，未來也將迎來擴充。

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