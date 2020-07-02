【中印衝突】DHL暫停自中國出貨至印度　FedEx倉儲空間接近超負荷

中國和印度邊境局勢緊張，致使貨物清關作業延遲，德國物流公司DHL 1日表示，已暫停從中國集貨運往印度。 美國聯邦快遞公司（FedEx）亦指，公司倉儲空間已接近超負荷。

中印邊境衝突緊張及印度民間號召「抵制中國貨」（Boycott China）之際，有傳印度海關近日對從中國進口的每項貨物進行檢查而非抽檢，而所有的清關工作都被延遲。印度關鍵港口清奈（Chennai）的海關人員已經扣留來自中國的貨運，進行額外查驗。清奈港處理各種貨物入關，包括手機、肥料和石油產品。

▼中印關係陷入緊張，印度民間出現抵制中國貨的聲浪：

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《路透社》引述DHL代表證實，近日進口印度的貨物清關作業有所延誤，導致旗下印度分部暫停中國、香港和澳門方面的取件工作。但DHL並未說明遭到延遲的託運貨物性質為何。

另一貨物運輸公司聯邦快遞（FedEx Corp）表示，倉儲空間內累積的貨物已快要超出負荷，使得倉庫內擁擠不堪。《路透社》引述FedEx發言人表示，「我們會持續關注情況，並將在情況允許時恢復正常運作。」

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