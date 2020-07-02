連續31日暴雨預警｜長江1號洪水形成　傳重慶「4樓以下做好準備」

自6月2日至今，中央氣象台已連續31天發布暴雨預警，今日（7月2日）10時發布的暴雨藍色預警顯示，湖北、安徽、江西、浙江部分地區將有大暴雨。 受強降雨影響，長江上游幹流、烏江及三峽區間來水明顯增加，今日10時三峽水庫入庫流量達每秒5萬立方米，達到洪水編號標準，長江水利委員會宣告：「長江2020年第1號洪水」已經在長江上游形成。

據悉，位於長江三峽大壩上游的重慶上周一（22日）遭遇洪水侵襲。受暴雨影響，綦江流域重慶段遭遇80年來最大規模洪水，最高水位一度超過保證水位（堤防設計的最高防洪水位）5米以上，逾4萬居民被轉移。

網上流傳重慶有社區黨委向居民發出預警通知，呼籲「4樓以下居民提前做好準備」。（網絡圖片）

網上有傳該市日前向居民發布「洪水預警」。珊瑚灣社區黨委及居委會、物業中心於6月25日發布「溫馨提示」通告，內容寫道：「今年洪水預估水位達到1981年的193.38米左右，請4樓以下居民提前做好準備。」

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根據氣象台的消息，7月2日14時至7月3日14時，江漢東部、江淮西部和南部、江南北部、雲南中部、西藏東南部及華北北部等地的部分地區有大到暴雨。其中，湖北東部、安徽南部、江西北部、浙江中部等地局地有大暴雨（100-150毫米）。

上述部分地區伴有短時強降水（最大小時降雨量30-50毫米，局地可超過70毫米），局地有雷暴大風等強對流天氣。7月4日，南方地區新一輪強降雨將再現，西南地區東部、江漢、江淮、江南北部等地部分地區將有大到暴雨，局地大暴雨。

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此外，長江水利委員會水文局的消息稱，受強降雨影響，長江上游幹流、烏江及三峽區間來水明顯增加，三峽水庫來水快速增加，7月2日10時入庫流量漲至5萬立方米每秒，根據《全國主要江河洪水編號規定》，達到洪水編號標準，「長江2020年第1號洪水」在長江上游形成。

長江水利委員會水文局於也發布烏江、長江上游三峽庫區、城陵磯河段洪水藍色預警，提請沿岸有關單位和公眾注意防範。鑒於當前長江流域汛情的嚴峻形勢，長江水利委員會也於7月2日11時啟動長江水旱災害防禦Ⅳ級應急響應。

（綜合報道）