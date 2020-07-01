【南方暴雨】雲南強降雨引發洪澇　3人死亡超過3萬人受災

撰文：葉琪
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內地南方地區暴雨持續，其中雲南省受高空低壓槽、低渦切變影響，在周一（6月29日）早上8時至周三（6月30日）早上8時，昭通市鎮雄縣、彝良縣、威信縣、鹽津縣等地遭受強降雨襲擊，最大降雨量達226毫米。
強降雨引發洪澇災害，導致多地房屋倒塌、莊稼摧毀、道路中斷、山流傾瀉，受災嚴重，並造成鎮雄縣有3人死亡，鎮雄、彝良、威信、鹽津4縣3.3380萬人不同程度受災。
消防員為災民送上物資。（人民日報）
暴雨沖毀道路。（人民日報）
據初步統計，截止周二晚上6時，災害造成農作物受災3548公頃、絕收61公頃，涉及粟米、馬鈴薯、烤煙等。另一方面，因災倒塌的房屋有2戶6間，同時電力、交通、通信等基礎設施不同程度受損，直接經濟損失達2326萬元人民幣。
災情發生後，昭通市防汛抗旱指揮部緊急啟動防汛四級應急響應，昭通市委市政府主要領導帶領應急管理、水利、水文、民政等相關部門組成工作組趕赴鎮雄、彝良、威信、鹽津4縣，現場指導抗災救災工作。昭通市縣兩級防汛部門進一步強化應急值班值守，密切監視天氣變化，做好山洪災害監測預警預報和信息發布工作，並強化水利工程科學調度和巡查防守，嚴密防範強降雨引發的山洪、泥石流災害，保障人民群眾生命安全。
（綜合報道）