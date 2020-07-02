【港版國安法】美通過《香港自治法》　人大外事委、外交部回應

「港版國安法」6月30日通過並於當晚11時正式實施後，英美等西方國家對中國的指責聲不斷，美國國會參眾兩院亦分別通過《香港自治法》。待參議院再就眾議院版本作表決，然後由總統特朗普簽署法案，法案就會生效。 對此，全國人大外事委、外交部回應，批評美國干涉中國內政。

美國參議院和眾議院通過「香港自治法」，法案將交由美國總統特朗普（Donald Trump）簽署。（Reuters）

在7月2日的中國外交部例行記者會上，發言人趙立堅表示，中方對美國會執意推進審議有關涉港消極議案表示強烈不滿和堅決反對，包括「港版國安法」在內的涉港事務純屬中國內政，任何外國無權干涉。

他強調，無論外部勢力如何施壓，都動搖不了中方維護國家主權安全、維護香港繁榮穩定的決心和意志。美方阻撓中方推進實施香港國安法的圖謀註定失敗。中方敦促美方認清形勢，恪守國際法和國際關係基本準則，停止以任何方式干涉香港事務，停止審議推進、更不得簽署實施有關涉港消極議案，否則中方必將予以堅決有力反制，一切後果完全由美方承擔。

他還提到，「美國一些人包藏禍心，一直不遺餘力策劃、製造、煽動所謂的『美麗風景線』，建議他們還是把『美麗的風景線』留給自己吧。」

同日，全國人大外事委員會聲明稱，美國此舉嚴重違反國際法和國際關係基本準則，是對香港事務和中國內政的粗暴干涉。中國全國人大對此予以強烈譴責，表示堅決反對。 ​

據悉，「港版國安法」剛剛生效，美國眾議院就於7月1日通過《香港自治法》，對與「港版國安法」有關的中國官員和部分銀行、企業實施包括停止赴美簽證在內的一系列制裁措施。