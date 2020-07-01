【港版國安法】蓬佩奧：中國摧毀香港自治　美國不會坐視不理

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）6月30日發表聲明，指責港區國安法摧毀香港自治，使香港一國兩制淪為「一國一制」，又指中國的行徑再次證明，北京的承諾只是空頭支票。

圖為6月29日香港東區海底隧道外，一幅宣傳港區國安法的海報。（Reuters）

全國人民代表大會常務委員會6月30日通過港區國家安全法，並在同日生效。美國國務卿蓬佩奧發表聲明，形容國安法是殘酷的法律，摧毀香港自治及中國的偉大成就，是香港與全中國愛好自由的人的悲傷一天。

蓬佩奧指香港向世界展現自由華人能達成的成就，但北京偏執多疑使其破壞香港成功的最關鍵基礎，讓「一國兩制」淪為「一國一制」。

蓬佩奧又指中國的行徑再次證明，北京的承諾只是空頭支票，所謂50年不變只有23年。他同時指責中國過去幾年違反與世界衛生組織（WHO）、世界貿易組織（WTO）及聯合國協議。

蓬佩奧強調，中國吞噬香港美國不會坐視不理，美方已向損害香港自治的中國官員實施簽證限制，並停止出口防衛設備與軍民兩用技術至香港。美方未來將廢除香港特殊待遇，僅保留少量項目。

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