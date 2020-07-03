【人事變動】地方人事密集調整　「70後」程福波出任陝西副省長

7月3日，陝西省十三屆人大常委會第十八次會議決定任命程福波為陝西省副省長。

出生於1970年9月的程福波此前為中國商用飛機公司副總經理、黨委常委，他是目前陝西8位副省長中最年輕的一位，也是第二位「70後」副省長。另一位「70後」副省長徐大彤，2019年7月從天津市武清區委書記任上跨省履新陝西。

據《北京日報》旗下公號「長安街知事」報道，隨着程福波的履新，陝西也成為繼西藏、福建之後有兩位「70後」政府副職的省份。西藏兩位「70後」自治區副主席為任維和普布頓珠，福建兩位「70後」副省長為郭寧寧和崔永輝。據了解，目前，內地僅雲南、新疆兩省份暫無「70後」省部級領導。

資料顯示，程福波是重慶璧山人，從南京航空航天大學工業管理工程專業畢業後，一直在成都飛機工業（集團）有限責任公司工作。成飛隸屬於中國航空工業集團公司，是中國重要的殲擊機研製生產基地，研製生產了殲-10、梟龍等飛機。

2013年5月，程福波出任成都飛機工業（集團）有限責任公司董事長、黨委書記。

2018年1月，程福波離開工作了26年的成飛，出任中國商用飛機有限責任公司副總經理、黨委委員。同年7月，任公司黨委常委、副總經理，直至此次離開央企、調任地方。

值得注意的是，程福波此次履新的陝西省是中國航空工業大省，也是重要的飛機制造基地。程福波此前任職的中國商飛公司也與陝西省聯繫頗深，與在陝航空企業、科研單位、院校等在多個領域開展過合作，中國商飛生產研製的C919中型客機、ARJ21新支線飛機都有陝西航空工業的身影。