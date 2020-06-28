葉劍英曾孫葉仲豪履新國企　任廣東恆健控股副總經理

中共開國元帥葉劍英的曾孫葉仲豪近日有最新動態。廣東雲浮市官方消息顯示，6月18日，免去葉仲豪雲浮新區管理委員會主任職務。另據廣東恒健投資控股有限公司官網顯示，葉仲豪已任該公司黨委委員、副總經理。

資料顯示，恒健控股是廣東省國資委出資的國有投資控股公司（正廳級），也是廣東資本最雄厚的省屬企業集團。

公司主業包括資本運營、基金投資、股權管理三大板塊，並代表廣東省政府持有南方電網、南方航空、中廣核、寶鋼集團韶關鋼鐵有限公司、中航通用飛機有限公司等央企股權，擁有全資及控股企業二十多家。

截至2019年12月31日，公司註冊資本人民幣212.17億元（人民幣，下同），總資產2,903億元，淨資產1,752億元。

現年37歲的葉仲豪被視為「紅四代」，其祖父葉選平是全國政協原副主席，其曾祖父葉劍英是中共「開國十大元帥」之一，曾任職中共中央副主席、國防部長、全國人大委員長。

多年在廣東工作

葉劍英祖籍廣東梅縣，其後人多有廣東工作經歷，葉選平曾擔任廣東省省長，葉選平的兩個兒子均在廣東工作，公開資料顯示，葉仲豪畢業後一直在廣東工作。

他於2006年2月進入官場，任廣東省體育對外交流中心綜合部部長。2009年，葉仲豪放棄在珠三角地區工作，到廣東經濟相對滯後的西部地區，同年7月，他掛職羅定市（縣級市）市長助理，負責人事、勞動和社會保障、社保基金管理、城鄉規劃、教育、體育工作。

在當年羅定市為葉仲豪到新崗位任職舉行的歡送會上，時任雲浮副市長、羅定市委書記的陳敏還曾評價葉仲豪「低調、厚道、謙虛、務實、出色」，「俯身基層，工作求真務實」，在任職期間，無論在分管的規劃、教育、體育等各方面工作，「都取得了優異的成績」。

2011年6月，葉仲豪任雲浮市發改局副局長，兼任市政府投資建設項目代建服務中心主任。2012年8月，葉仲豪升任正處級的共青團雲浮市委書記。

2014年2月，葉仲豪出任雲浮高新技術產業開發區管理委員會主任，至今已6年。2017年，他以雲浮市政府黨組成員、雲浮新區黨工委副書記、管委會主任身份出現在公開報道中。

隨着時代演進，中共「紅三代」、「紅四代」正開始走上政壇，2013，已故中共元老鄧小平的孫子鄧卓棣出任廣西百色市平果縣新安鎮黨委書記，也曾引起輿論對紅色後代從政話題的關注。不過，不同於葉仲豪在政壇的蒸蒸日上，屬於「紅三代」的鄧卓棣則已經從中共政壇退出。