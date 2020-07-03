長江1號洪水平穩通過三峽庫區　連續31天暴雨預警暫時解除

據水利部長江水利委員會消息，截至周四（2日）下午2時，今年長江1號洪水平穩通過三峽庫區，洪峰流量達到每秒5.3萬立方米，三峽水庫控制下泄流量每秒3.5萬立方米，有效攔蓄削減洪峰，削峰率達到34%，減輕中下游防洪壓力。

7月2日，「長江2020年第1號洪水」在長江上游形成，位於湖北宜昌的長江三峽樞紐開啟泄洪深孔泄洪。（新華社）

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據預測，未來一周長江流域還將有三次強降雨過程，受其影響，向寸區間支流、烏江中下游、三峽區間、清江、漢江中下游、洞庭湖湖區及長江中下游幹流將發生明顯漲水，長江幹流城陵磯附近地區、烏江中下游及部分中小河流可能發生超警洪水。

長江水利委員會水文局也於周五（3日）上午8時升級發布長江幹流城陵磯河段、水陽江洪水黃色預警，未來幾天，漢口至南京河段將達到藍色預警標準。

據新華社報道，目前長江中下游幹流及洞庭湖、鄱陽湖水位較常年同期偏高，太湖水位超過警戒水位。據氣象部門預測，周六（4日）至下周一（6日），西南地區至長江中下游等地降雨將加強。強降雨與前期降雨區高度重疊，預計長江中游部分河段可能超過警戒水位，暴雨區發生山洪地質災害、中小河流洪水和城市內澇的風險較高。

應急管理部表示，國家防汛抗旱總指揮部周五晚上8時啟動防汛Ⅳ級應急響應，向相關地區發出通知，並派出兩個工作組分赴湖南和湖北、安徽協助地方做好防汛抗洪搶險救災工作。

截至7月2日下午5時，四川冕寧「6·26」特大暴雨災害已致16人遇難6人失聯。圖為6月28日，救援隊員在冕寧縣彝海鎮搜救。（新華社）

連續31天的暴雨預警暫時解除

此外，中央氣象台周五上午6時解除暴雨藍色預警，意味連續31天的暴雨預警暫時解除。預計周五白天到夜間，南方地區雨勢將短暫減弱，但安徽南部、浙江中北部、江西中北部、湖南中北部、雲南中西部、西藏東南部等地仍有較強降雨，江西中北部、浙江中部等局地暴雨或大暴雨。從周六起，西南地區至長江中下游一帶的降雨將再度增強。

（綜合報道）