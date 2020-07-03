中印衝突｜印度禁中企參與道路建設　外交部：將採取措施維護權益

中印關係自雙方在邊境地區衝突後持續緊張，印度國內更掀起一股反華情緒。 繼抵制中國產品、推遲各港口中國貨品清關，封禁59款中國應用程序後，印度政府近日再宣布新一項針對中國的措施，不再允許任何中國公司或與中國公司合資的企業，參與印度當地的道路建設項目。

對此，中國外交部發言人趙立堅周五（3日）記者會上回應指，近來印方一些政治人物不斷發表有損中印關係的不負責任言論，中印關係需要兩國共同維護，印方應同中方相向而行，維護兩國關係大局，中印務實合作本質上是互利共贏。

趙立堅指，印度為兩國務實合作人為設置障礙，違反世貿組織相關規則，也將損及印方自身利益，中方將採取必要措施維護中國企業在印度的合法權益。

印度國內反華情緒高漲，要求抵制中國產品。（美聯社）

據《印度時報》此前報道，印度公路交通和運輸部部長加德卡里（Nitin Gadkari）在當地時間周三1日表示，禁止中資的政策已獲得批准，並將在當前和未來的招標項目中執行，並指示公路部部長阿拉曼（Girdhar Aramane）修改項目招標規則，以便更多的印度公司能夠參與招標過程。加德卡里又稱，該項政策重點是在鼓勵印度公司參與更多項目，外國公司也可以參與技術諮詢的相關工作，「但將不會與任何中國企業進行直接或間接接觸」。

值得一提是，此前中國商務部發言人高峰有強調，自邊境衝突後，中方沒有針對印度的產品和服務採取任何限制性、歧視性措施。高峰指印方有關做法違反世貿組織有關規則和印方在世貿組織中的承諾，希望印方立即糾正相關針對中國和中國企業的歧視性做法。

（綜合報道）