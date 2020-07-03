美批解放軍西沙軍演破壞局勢穩定　中方：主權範圍內的事無可非議

解放軍在南海西沙群島軍演之際，美軍軍機密集現身，隨後美國國防部又指責中方「破壞局勢穩定」，美媒指此次演習時間蹊蹺。 對此，中國外交部發言人趙立堅周五（7月3日）回應稱，西沙群島是中國的固有領土，不存在任何爭議。中國軍隊在西沙群島有關海域進行軍事訓練，是中國主權範圍內的事，無可非議。

趙立堅還說，某些域外國家經常不遠萬里跑到南海來搞大規模軍事活動，耀武揚威，才是影響南海局勢穩定的根本原因。

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據悉，解放軍於7月1日至5日在西沙群島海域舉行軍事演習。7月2日，網絡衛星照片顯示，解放軍海軍的071級兩棲船塢登陸艦出現在西沙永興島港口。這意味解放軍可能在該海域演練登陸作戰。

在此之際，北京大學海洋研究院成立的平台「南海戰略態勢感知計劃」消息顯示，一架美軍EP-3E電子偵察機7月3日清晨飛往南海。而在7月2日8時，美軍1架EP-3E「白羊座」電子偵察機也曾出現在台灣南部的巴士海峽空域，在向西朝南海飛行後，不到1小時就朝東按照來時的相似航線返航。

這是美國軍機連續第12天現身台灣周圍空域，出動的型號包括P-8A反潛巡邏機、P-3C反潛巡邏機、RC-135U偵察機、EP-3E電子偵察機、KC-135空中加油機。美軍還計劃在南海部署「全球鷹」無人機。

此外，還有一架澳洲P-8A反潛巡邏機7月2日晚到次日早些時候在巴士海峽連續飛行了約6個小時。

美國國防部7月2日表示，對中國在南海具主權爭議的西沙群島周圍軍事演習感到擔心，並強調軍演將進一步破壞區域穩定。（資料圖片）

對於此次解放軍演習，美國雜誌《福布斯》（Forbes）7月3日評論稱，為期7天的演習剛好在7月12日南海仲裁庭的裁決之前，中國在仲裁結果公布前一天進行軍演是「秀肌肉」。雖然中國經常在南海進行軍演，但此次軍演時機的選擇引發懷疑。

美媒《華爾街日報》（The Wall Street Journal）稱，正常情況下，中國都會在軍事演習前提前發布消息，這在南海及其他海域都是一樣的。不過，此次軍演在時間和地點上的選擇「具有挑釁性」，與美國主導的環太軍演時間有重疊。

除此之外，美國防部7月2日稱對解放軍西沙演習表示憂慮，並表示「中國的行動將進一步破壞南海局勢穩定」。

對此，中國官媒《環球時報》報道稱，中國國防部一位官員表示，西沙群島是中國領土，並不存在爭議。中國軍隊在相關海域進行例行性軍事演習合理合法。

對於美軍頻繁向南海派出艦機，解放軍南部戰區新聞發言人李華敏曾表示，「美方挑釁行徑嚴重違反有關國際法準則，嚴重侵犯中國主權和安全利益，人為增加地區安全風險，極易引發不測事件，與國際社會合力抗疫的氛圍格格不入，與南海地區國家保持南海和平穩定的共同意願格格不入。」